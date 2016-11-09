Малафеев: «Не считаю, что Лодыгин сломался и перестал бороться»

1478692992

09 ноября 2016, 15:03

Бывший вратарь «Зенита» выразил мнение о работе главного тренера команды и состоянии команды, проигравшей в последнем туре РФПЛ «Тереку» (1:2).

«Много травмированных или недолечившихся. Это говорит о том, что игроки либо не успевают восстанавливаться, либо нагрузки достаточно велики. Может быть, тем, кто отвечает за „физику“, стоит варьировать нагрузку в зависимости от того, кто сколько играет?

Из того, что я слышал о Мирче Луческу еще до его прихода в „Зенит“, он в этом смысле достаточно жесткий тренер. У него кто выжил, тот и выходит на поле.

Понятно, много слышал о Беленове и о других кандидатах в „Зенит“. Не исключаю, что какие-то действия клубом действительно будут предприняты. Не считаю, что Лодыгин уже сломался и прекратил бороться. Но сейчас с точки зрения возвращения своего игроцкого авторитета и борьбы за место основного вратаря ему будет тяжело как никогда.

Такая ситуация либо заставляет тебя еще более усердно работать и пытаться что-то переломить, либо возникает желание что-то поменять в карьере. Со мной такое случалось трижды. Сложно, конечно, представить, что сейчас у Юры в голове, но, думаю, он продолжит бороться. Пусть для этого ему придется дышать в спину Кержакову. Последнему в свою очередь желательно не подпускать Юру близко к себе с игровой точки зрения.

К слову, у Миши – как у всех голкиперов – есть свои недочеты и помарки, но явных нареканий к нему нет. Да, где-то не спас в безнадежной ситуации. Но чтобы делать это, нужен очень высокий вратарский уровень.

Если же его нет, но ты в целом, как Кержаков, стабилен – это тоже добротный исполнитель, который рано или поздно выручит. У Миши хороший шанс закрепиться на посту номер один и показать, что он способен долго занимать его.

А вообще уровень вратарей сейчас в „Зените“ таков, что они вполне сравнимы. Это только на руку клубу. Сейчас все вроде бы в Мишиных руках, но работа Юры будет стимулировать Кержакова – и наоборот».