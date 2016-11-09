Малафеев: «Не считаю, что Лодыгин сломался и перестал бороться»

09 ноября 2016, 15:03

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выразил мнение о работе главного тренера команды Мирчи Луческу и состоянии команды, проигравшей в последнем туре РФПЛ «Тереку» (1:2).

«Много травмированных или недолечившихся. Это говорит о том, что игроки либо не успевают восстанавливаться, либо нагрузки достаточно велики. Может быть, тем, кто отвечает за „физику“, стоит варьировать нагрузку в зависимости от того, кто сколько играет?

Из того, что я слышал о Мирче Луческу еще до его прихода в „Зенит“, он в этом смысле достаточно жесткий тренер. У него кто выжил, тот и выходит на поле.

Понятно, много слышал о Беленове и о других кандидатах в „Зенит“. Не исключаю, что какие-то действия клубом действительно будут предприняты. Не считаю, что Лодыгин уже сломался и прекратил бороться. Но сейчас с точки зрения возвращения своего игроцкого авторитета и борьбы за место основного вратаря ему будет тяжело как никогда.

Такая ситуация либо заставляет тебя еще более усердно работать и пытаться что-то переломить, либо возникает желание что-то поменять в карьере. Со мной такое случалось трижды. Сложно, конечно, представить, что сейчас у Юры в голове, но, думаю, он продолжит бороться. Пусть для этого ему придется дышать в спину Кержакову. Последнему в свою очередь желательно не подпускать Юру близко к себе с игровой точки зрения.

К слову, у Миши – как у всех голкиперов – есть свои недочеты и помарки, но явных нареканий к нему нет. Да, где-то не спас в безнадежной ситуации. Но чтобы делать это, нужен очень высокий вратарский уровень.

Если же его нет, но ты в целом, как Кержаков, стабилен – это тоже добротный исполнитель, который рано или поздно выручит. У Миши хороший шанс закрепиться на посту номер один и показать, что он способен долго занимать его.

А вообще уровень вратарей сейчас в „Зените“ таков, что они вполне сравнимы. Это только на руку клубу. Сейчас все вроде бы в Мишиных руках, но работа Юры будет стимулировать Кержакова – и наоборот».

GudOK 88
12 ноября 2016 в 00:18
А уж сколько мячей оказалось в сетке ,которых там не должно было оказаться ,и сосчитать не получиться ...😂😂
12 ноября 2016 в 00:16
Ага,действительно ,а еще игАрь,дырыгин ,керж младший ,и мандрыкин ,сплош звезды туалетного постулата 😂😂😂
Romanov89
11 ноября 2016 в 22:13
Засунул бу ты свои комментарии... Малафеев лучший голкипер в современной истории зенита. При нём клуб добился многово ! И тащил он не раз, те мячи, которые непременно должны были оказаться в сетке.
10 ноября 2016 в 00:49
Лодыгин, чем-то Чонтофальски напоминает. Так же выбегает не по делу, мяч в руках не держится.
EAGinLE
09 ноября 2016 в 23:27
Сможет еще играть .
09 ноября 2016 в 23:26
GudOK 88
09 ноября 2016 в 22:14
Малафеев : не считаю ,сто лодыгин сломался или перестал бороться ,он просто дырявый вратарь ,как и я ,во время своей карьеры ...😂😂😂
legendsofsails
09 ноября 2016 в 21:17
Вот блин, незадача!!! Тебя , умника, забыли спросить, кого в рамку приглашать из других клубов и стран. Пой на своей ветке соловей, целее песня будет.
09 ноября 2016 в 21:15
Лодыгин вратарь ТАЛАНТЛИВЫЙ, у таких бывают и чудеса и "бабочки" в момент рассеяности, Миша классный, но- технарь. Разные стили, но главное отличие от Акинфеева- они оба СМЕЛЫЕ , не валятся набок а идут вперед руками, и это правильно!! Оба хороши, а кто в фаворе- тот и играет, это- игра!
Дима Смирнов
09 ноября 2016 в 20:04
Значит такой и есть!!!
09 ноября 2016 в 19:38
Лавочная терапия никогда не помешает. Посидит ,подумает, глядишь-и за ум возьмётся...
09 ноября 2016 в 19:05
И зачем его выписывали из Греции? У нас и в России таких полно!
09 ноября 2016 в 19:04
Лодыгин ещё не самый плохой вариант!
09 ноября 2016 в 18:24
"Буффонище"(с) - по-моему это смешно.)
09 ноября 2016 в 17:59
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.))
09 ноября 2016 в 17:59
Слава, а ты зачем так рано ушёл?
09 ноября 2016 в 17:48
Лодыгин - это самый большой косячина среди российских вратарей!
09 ноября 2016 в 17:22
Просто попал не в свои ворота...
09 ноября 2016 в 17:04
Санчо Панса
Сегодня 18:29
Нет, это скорее всего не так. Но порой создается такое впечатление, что психологически Лодыгин поплыл! Непростительные для вратаря Зенита ошибки допускает Юрий....

Ну тебе виднее, адмирал !!!!
09 ноября 2016 в 17:00
Правильно говорит Бубнов что российские игроки не нужны зарубежным клубам вот и всё этим сказано..
Что вы ждёте от игроков и вратарей с российским паспортом?....рекордов ?...кубков?....они играют как умеют!
Если хотите чего то больше.....ищите за рубежом!
Пока у руля РФС тов МУТКО у нас не буде не ДЮСШ не игроков!
09 ноября 2016 в 16:49
вообще откуда зенит выкопал этого греческого подданного с ирокезом и привез обратно на родину.ведь очевидно,что его уровень это фнл
09 ноября 2016 в 16:29
Нет, это скорее всего не так. Но порой создается такое впечатление, что психологически Лодыгин поплыл! Непростительные для вратаря Зенита ошибки допускает Юрий....
09 ноября 2016 в 16:26
Лодыгин умеет играть только руками, любой удар снизу - забитый мяч в его ворота.
09 ноября 2016 в 16:18
Что то с греком случилось не понятное!) Раньше вроде бы уверенно стоял, потом резко начал ляпы такие штамповать!)
09 ноября 2016 в 16:18
Лодыгин не сломался, но его игра все говорит.
09 ноября 2016 в 15:53
Просто ему надо больше доверять,а мастерство у него есть!
09 ноября 2016 в 15:48
Зенит стал похож на себя до приход Халка. много суеты, беготни, а толку нет.
09 ноября 2016 в 15:45
эх,а Славка бы щас не помешал ((
09 ноября 2016 в 15:38
«Много травмированных или недолечившихся. Это говорит о том, что.... бла-бла-бла.
Такие новости о Зените длинные и скучные(((
Надо развеяться от прочитанного....Прям как матч третьего дивизиона Хорватии посмотрел(
..О,кино посмотрю "Парни со стволами" Вчера везде выбросили в HDRip-качестве)
09 ноября 2016 в 15:22
Нет, нет конечно, он не сломался. Он просто сдулся.
