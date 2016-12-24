Врач ЦСКА: «Фернандес провёл 7 матчей с переломом лопатки»

24 декабря 2016, 17:40

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что защитник «армейцев» выходил на поле в последних семи официальных матчах с переломом шейки лопатки:

«Марио — футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с „Монако“, в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки. Настолько сильным было его желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал.

При том, что на поле наш защитник настоящий лев, в жизни Марио остается одним из самых скромных игроков нашей команды».