Врач ЦСКА: «Фернандес провёл 7 матчей с переломом лопатки»

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что защитник «армейцев» Марио Фернандес выходил на поле в последних семи официальных матчах с переломом шейки лопатки:
«Марио — футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с „Монако“, в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки. Настолько сильным было его желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал.
При том, что на поле наш защитник настоящий лев, в жизни Марио остается одним из самых скромных игроков нашей команды».
но походу это следующий клиент в след за Ромой-нюхачем...
не удивлюсь , если из за таких героев-мужиков на мельдонии или аналогах нас лишат чемпионата мира
с переломом то наврятли побегал бы....
И в целом травма не угрожает жизни человку, то под роспить и разрешили.
С учетом того, что на его фланг и ставить то некого.
По всей видимости игре особо не мешало, раз выходит с такой травмой.
А так, молодец - мужик Марио. Скоро за сборную России дебютирует.
Марио - боец, рядом с которым большинство наших "сборников" рядом не валялось.