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Врач ЦСКА: «Фернандес провёл 7 матчей с переломом лопатки»

24 декабря 2016, 17:40

Врач ЦСКА Шагабутдин Керимов сообщил, что защитник «армейцев» Марио Фернандес выходил на поле в последних семи официальных матчах с переломом шейки лопатки:

«Марио — футболист и человек с характером. После ответной игры на выезде с „Монако“, в которой он получил травму, Фернандес выходил играть и проводил полные матчи с переломом шейки правой лопатки. Настолько сильным было его желание помочь команде. Естественно, он играл на обезболивающих, но, как нам показалось, уровень его игры при этом не пострадал.

При том, что на поле наш защитник настоящий лев, в жизни Марио остается одним из самых скромных игроков нашей команды».

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Все комментарии
самуил кац
самуил кац
25 декабря 2016 в 11:03
Так вот кто поставлял Ереме волшебное зелье ! Только он, по ходу. себе толику малую отсыпал, отчего даже сейчас под-дурью . Что ты несешь, Шагабутдин ? Или диплом свой в переходе купил? Очень похоже !
    SanitarForest
    SanitarForest
    25 декабря 2016 в 07:58
    ну даже не знаю на каких таких он "обезболивающих" отбегал аж 7 матчей с переломом...
    но походу это следующий клиент в след за Ромой-нюхачем...
      забайкальский армеец
      забайкальский армеец
      25 декабря 2016 в 04:15
      Молодец Марио,настоящий мужчина! Но всё же не стоит приносить такие жертвы,ради своего здоровья. Здоровья Армейцу.
      85chiter
      85chiter
      25 декабря 2016 в 01:01
      с мельдонием можно и с переломами ног играть.

      не удивлюсь , если из за таких героев-мужиков на мельдонии или аналогах нас лишат чемпионата мира
        Kerri
        Kerri
        25 декабря 2016 в 00:43
        Марио - молодец, мужик! Здоровья и удачи!
        Мясной33
        Мясной33
        25 декабря 2016 в 00:19
        Больше 95% коментов вообще полная ересть. Шли бы вы в аську болтать
        Мясной33
        Мясной33
        25 декабря 2016 в 00:18
        Молодец, Мужик!!! Многим надо у него поучиться.
        EvgenyS
        EvgenyS ответ kingoffam (комментарий удален) (раскрыть)
        24 декабря 2016 в 23:13
        Да, лично с этим сталкивался.
        EvgenyS
        EvgenyS ответ spartach n1 (раскрыть)
        24 декабря 2016 в 23:12
        Ну тут правды не вижу. Про ФНЛ пока что речи не идёт.
        An Jo
        An Jo
        24 декабря 2016 в 23:01
        Это не Марио боец, а врачи цска гaвнo. Видимо что такое осложнение и карьера коту под хвост они не в курсе.
          spartach n1
          spartach n1 ответ EvgenyS (раскрыть)
          24 декабря 2016 в 22:49
          У меня ничего,зачем мирусишь,правду не любишь ?
          CSKA2012
          CSKA2012
          24 декабря 2016 в 22:49
          Такой характер нашим сборника. Всем нужен !!! А то если что сразу в лазарет
          ОлегV
          ОлегV
          24 декабря 2016 в 22:12
          что же ,только достоин уважения такой порыв.....только там возможно трещина была.
          с переломом то наврятли побегал бы....
          Вася Пупкин 1
          Вася Пупкин 1
          24 декабря 2016 в 21:38
          Ну пока есть такие вот ребята, как Фернандес или Джанаев, мы продолжаем верить в настоящих футболистов! На них и держаться команды!
          Влад Богатырёв
          Влад Богатырёв
          24 декабря 2016 в 21:06
          Врачу не хвастаться надо, а молчать в тряпочку. Игрока сборной с переломом на поле отпускал. Если эта травма скажется на игроке на ЧМ- 2018 этому врачу вся страна это припомнит. А Марио боец, с этим не поспоришь.
          KoValery
          KoValery
          24 декабря 2016 в 20:57
          Рабство в 21 веке.
            Spartak_Rulit
            Spartak_Rulit
            24 декабря 2016 в 20:34
            гинер от безденежья совсем озверел...
            Killabyte
            Killabyte
            24 декабря 2016 в 20:30
            К сожаление его геройство не особо помогло команде.про.рали все как обычно четвертый год подряд
            fczpkossidspb
            fczpkossidspb
            24 декабря 2016 в 20:11
            Жалко игроков,Гинеру совсем плевать на команду,лишь бы деньги капали!
              EvgenyS
              EvgenyS ответ NGY (комментарий удален) (раскрыть)
              24 декабря 2016 в 20:09
              Ну если рвется играть человек.
              И в целом травма не угрожает жизни человку, то под роспить и разрешили.
              С учетом того, что на его фланг и ставить то некого.
              Адвокат 76
              Адвокат 76
              24 декабря 2016 в 20:06
              Если это так, то он настоящий и мужественный футболист и человек, таких ценить и уважать только нужно, одним словом, профессионал с большой буквы слова, почёт и уважуха ему!!!
              Zimmer
              Zimmer
              24 декабря 2016 в 20:01
              Я конечно восхищаюсь Марио Фернандесом, но руководству бы не стоило рисковать здоровьем игрока.
              EvgenyS
              EvgenyS ответ beloff (комментарий удален) (раскрыть)
              24 декабря 2016 в 20:00
              Ужас то какой.
              makkie
              makkie
              24 декабря 2016 в 19:59
              Ого, вот это новость!
              По всей видимости игре особо не мешало, раз выходит с такой травмой.
              А так, молодец - мужик Марио. Скоро за сборную России дебютирует.
              EvgenyS
              EvgenyS ответ Живанильда (комментарий удален) (раскрыть)
              24 декабря 2016 в 19:59
              Ну когда это скоро свершится, тогда и будешь как бабушка около подъезда, "кости мыть".
              EvgenyS
              EvgenyS ответ spartach n1 (раскрыть)
              24 декабря 2016 в 19:57
              Сергей привет. Как твоё ничего?
              EvgenyS
              EvgenyS ответ Живанильда (комментарий удален) (раскрыть)
              24 декабря 2016 в 19:57
              Лампочку держал?
              spartach n1
              spartach n1
              24 декабря 2016 в 19:44
              Скоро у коней вообще играть некому будет,вся надежда на фнл !
              spartach n1
              spartach n1
              24 декабря 2016 в 19:43
              Ну собственно от других калек в цска он не особо отличался !
                ОлегаТэ
                ОлегаТэ ответ Живанильда (комментарий удален) (раскрыть)
                24 декабря 2016 в 19:37
                Симулянт - это герой-ныряльщик, на аве у тебя изображённый. Противно было смотреть, как живанильда карточки с пеналями не то что выклянчивала - выгрызала от судей...
                Марио - боец, рядом с которым большинство наших "сборников" рядом не валялось.
                  Гость
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