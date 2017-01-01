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Роббен: «Переход из „Реала“ в „Баварию“ был для меня шагом назад»

01 января 2017, 21:43

Вингер «Баварии» Арьен Роббен признался, что решение перейти из «Реала» в «Баварию» в 2009 году далось ему нелегко:

«Лето, когда Флорентино Перес вернулся на пост президента „Реала“, выдалось странным. А потом пришли новички. Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема и Хаби Алонсо — все они были куплены за большие деньги.

Мне сказали, что клуб сможет выручить деньги, продав меня. Однако я не хотел уходить. Тогда я провел свою лучшую предсезонку, но мне не предоставили шанс, поэтому мне пришлось пойти на этот шаг.

Был контакт с „Баварией“, но решение выдалось тяжелым, самым тяжелым в моей карьере. На тот момент „Бавария“ не входила в элиту европейского футбола, для меня это был шаг назад.

Но я решился, потому что клуб сделал все возможное, чтобы подписать меня. Сыграло роль и присутствие в команде Луи ван Гала.

Сейчас же я баварец, провожу здесь свой 8 сезон. Я стал частью этого клуба».

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Все комментарии
RoninSibir
RoninSibir ответ Сливки общества (раскрыть)
04 января 2017 в 23:11
Благо Рибери рядом: пара лещей - и Арьен снова в адеквате.
Сливки общества
Сливки общества ответ RoninSibir (раскрыть)
03 января 2017 в 16:53
Вот о чем и речь... Неблагодарное [ ] он, хд. Еще потом наезжает на болельщиков, мол, свистели ему, нехорошие людишки, забыли, как много пользы он приносил. Ага, у самого-то память короткая.
RoninSibir
RoninSibir ответ Сливки общества (раскрыть)
03 января 2017 в 15:03, ред.
Роббену стоило бы напомнить, как Бавария всегда поддерживала его, пока он лечился от постоянных травм. Не могу вспомнить ни одного примера подобного отношения к игрокам в том же Реале. А в Баварии - сплошь и рядом: Бадштубер, Рибери, Харгривз и конечно же Дайслер. Последнему даже после официального завершения игроцкой карьеры лично Хеннесс гарантировал место в клубе и сохранение зарплаты. Аналогичных случаев, вероятно, больше вообще нигде не было. Если кто знает лучше - пусть поправит меня.
RUSTY8
RUSTY8 ответ MrBundesteam (раскрыть)
02 января 2017 в 15:41
Вуахахахах. И это говорит главный адепт самого завистливого и переоцененного футболера в истории)))
Сливки общества
Сливки общества
02 января 2017 в 13:14
Конечно, в чем-то голландец прав, Бавария 2009 года - это не предел мечтаний, но приличные люди во всеуслышание такие вещи не говорят... Роббен такой Роббен.
Сливки общества
Сливки общества
02 января 2017 в 13:11
А NGY еще удивлялся, почему болельщики Баварии относятся к Роббену холоднее, чем к другим игрокам.) Ну, теперь-то он, надеюсь, поймет.)
MrBundesteam
MrBundesteam ответ RUSTY8 (раскрыть)
02 января 2017 в 13:07
Плохо быть тобой. Ибо вся твоя жизнь - это ненависть к более успешным людям, более успешным клубам.
Kwinto555
Kwinto555 ответ Karkaz (раскрыть)
02 января 2017 в 12:11
Не смеши мои носки. Бавария не жалеет денег, а только делает вид, что дорого.
nahan
nahan
02 января 2017 в 10:39
Скоро прочитаем ответный комментарий Беккенбауэра...
Санчо Панса
Санчо Панса
02 января 2017 в 10:28
Нет, это не так, Арьен! Бавария была, есть и будет грандом европейского и мирового футбола. Думаю, что он все равно не жалеет, что когда стал частью мюнхенского суперклуба)
Zidane.5
Zidane.5
02 января 2017 в 08:27
Ужасные заголовки для феерического срача между фанами.
DRDR_SaSa
DRDR_SaSa
02 января 2017 в 03:40
Был, но не стал, как видим.
рус фан
рус фан
02 января 2017 в 01:47, ред.
Жаль что Реал продал тог да Роббена, если бы он остался клуб мог бы взять больше ЛЧ на мой взгляд. Болел Реала с новым годом поздравляю и желаю всего самого хорошего.
Шишанутый
Шишанутый
02 января 2017 в 01:43
Конечно шаг назад. Из лучшего клуба в мире в какой-то мюнхенский второсортный клубишко. Но что поделать ты слабоват оказался, не тянешь этот уровень! А в Баварии там первый парень на деревне.
Karkaz
Karkaz
02 января 2017 в 01:16
Если бы Роббен не ломался так часто, Реал никогда бы его не продал. В то время руководство Баварии покупало что подешевле, в надежеде а вдруг заиграет. Помню зажали 15 млн за Ван Нистелроя, предлагали 10 и голландец ушел в Реал)
RUSTY8
RUSTY8
02 января 2017 в 00:34, ред.
Перец после второго "пришествия" как обычно решил брать понтами, вернее продажей футболок. А на сыгранную боевую дружины голландцев (ван дер Ваарт-Снейдер-Роббен-ван Нистелрой-Хунтелаар, и плюс еще молодой и перспективный Дренте в запасе) ему было просто глубоко наплевать(( Главное, футболки:
- пеналду (футболки для хипстеров и латентных, и Восточной Азии, где почему-то всегда таких любили)
- Кака (футболки в Латинской Америке)
- бревнзема (футболки для арапов Европы и Ближнего Востока)
RUSTY8
RUSTY8
02 января 2017 в 00:27
Свои лучшие годы Арьенн провел не в матрите и анадырском челси, и даже не в ПСВ, а именно в Баварии!!!
мудрый котяра
мудрый котяра ответ Islam0500 (раскрыть)
02 января 2017 в 00:20
тогда было лучшим, сейчас шаг назад. двойные стандарты
Islam0500
Islam0500
02 января 2017 в 00:01
А пару лет назад после выноса Баварии Реалом в полуфинале ЛЧ, Роббен сказал, что переход из Реала в Баварию было лучшим решением в его жизни. Как щас помню эту новость на соккере
Эдуард_Анатольевич
Эдуард_Анатольевич
01 января 2017 в 23:40
На нырнём этапе из всего состава реала конкуренцию Роббен может только навязать Бэйл
Эдуард_Анатольевич
Эдуард_Анатольевич
01 января 2017 в 23:39
Но потом понял что Бавария это как минимум шаг вперёд, потому что Бавария как минимум сильнее реала
DJ BLADER-BAYERN
DJ BLADER-BAYERN
01 января 2017 в 23:05
даже когда Бавария была в кризисе.долбила Мадрид хорошо...особенно при Генерале!!
fr3nd
fr3nd
01 января 2017 в 22:51
следующий шаг - переход в зенит - шаг вперёд в пропасть. долетит до дна к лету
FHTS-9
FHTS-9
01 января 2017 в 22:37
Ох уж эти заголовки, и ох уж эти читатели, которые только их и читают :))
zim289
zim289
01 января 2017 в 22:32, ред.
Забавно, что и Роббен, и Снейдер, уйдя из Реала, уже через год встретились в финале ЛЧ, о чём (финал ЛЧ) Реал тогда мог только мечтать.
ДАША Д
ДАША Д
01 января 2017 в 22:11
Чем же можно теперь быть недовольным? И так все было отлично.
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
01 января 2017 в 22:05
Бавария всегда в элите европейского футбола.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
01 января 2017 в 21:58
Как сейчас помню.. Он был действительно лучшим тем летом.. . Это была его лучшая предсезонка.. На выставочных матчах в США он в одиночку тащил команду и забивал
sir_Alex
sir_Alex
01 января 2017 в 21:55
Зато теперь не жалеет!
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