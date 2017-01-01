Роббен: «Переход из „Реала“ в „Баварию“ был для меня шагом назад»

01 января 2017, 21:43

Вингер «Баварии» признался, что решение перейти из «Реала» в «Баварию» в 2009 году далось ему нелегко:

«Лето, когда Флорентино Перес вернулся на пост президента „Реала“, выдалось странным. А потом пришли новички. Криштиану Роналду, Кака, Карим Бензема и Хаби Алонсо — все они были куплены за большие деньги.

Мне сказали, что клуб сможет выручить деньги, продав меня. Однако я не хотел уходить. Тогда я провел свою лучшую предсезонку, но мне не предоставили шанс, поэтому мне пришлось пойти на этот шаг.

Был контакт с „Баварией“, но решение выдалось тяжелым, самым тяжелым в моей карьере. На тот момент „Бавария“ не входила в элиту европейского футбола, для меня это был шаг назад.

Но я решился, потому что клуб сделал все возможное, чтобы подписать меня. Сыграло роль и присутствие в команде Луи ван Гала.

Сейчас же я баварец, провожу здесь свой 8 сезон. Я стал частью этого клуба».