Хеведес: «Лично для меня победа на ЧМ-2014 ничего не изменила»

Защитник «Шальке» Бенедикт Хеведес признался, что спокойно отнесся к победе сборной Германии на ЧМ-2014.
«После чемпионата мира нам было уделено много внимания, ведь мы стали первой европейской командой, которая выиграла турнир в Южной Америке, и показали при этом неимоверный футбол.
Я был частью этой команды и отыграл все семь матчей от начала и до конца. Однако лично для меня этот успех ничего не изменил. Все осталось по-прежнему. Единственная разница в том, что теперь я могу называть себя чемпионом мира», — сказал Хеведес.
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