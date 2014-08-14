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«Барселона» презентует Суареса в понедельник

14 августа 2014, 22:19
 «Барселона», узнав решение  Международного спортивного арбитражного суда по делу Луиса Суареса, объявила о намерении презентовать игрока в ближайший понедельник.

Напомним, что суд оставил в силе 4-месячную дисквалификацию уругвайца, но при этом снял с него запрет на участие в футбольной деятельности, что позволит ему тренироваться, участвовать в официальных мероприятиях и играть в товарищеских играх.

Свою первую тренировку с «Барсой» Суарес должен провести уже в пятницу.
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