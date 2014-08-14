«Барселона» презентует Суареса в понедельник

«Барселона», узнав решение Международного спортивного арбитражного суда по делу Луиса Суареса, объявила о намерении презентовать игрока в ближайший понедельник.
Напомним, что суд оставил в силе 4-месячную дисквалификацию уругвайца, но при этом снял с него запрет на участие в футбольной деятельности, что позволит ему тренироваться, участвовать в официальных мероприятиях и играть в товарищеских играх.
Свою первую тренировку с «Барсой» Суарес должен провести уже в пятницу.
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