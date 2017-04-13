Защитник «Черноморца» Хочолава продолжит карьеру в «Шахтёре»

Защитник одесского «Черноморца» и сборной Грузии Давид Хочолава по окончании этого сезона перейдёт в донецкий «Шахтёр». 24-летний футболист подписал с «горняками» пятилетний контракт.

Напомним, зимой донецкий клуб подписал нападающего «Карпат» Густаво Бланко-Лещука.