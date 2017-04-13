Защитник «Черноморца» Хочолава продолжит карьеру в «Шахтёре»
Соккер.Ру // Украина. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферы, Шахтер Дн, Черноморец Од, Хочолава Давит
Сегодня, 07:12 | Источник: ФК "Шахтер" | Фото: Твиттер ФК "Шахтёр" | Редакция: Павел Молочный
Защитник одесского «Черноморца» и сборной Грузии Давид Хочолава по окончании этого сезона перейдёт в донецкий «Шахтёр». 24-летний футболист подписал с «горняками» пятилетний контракт.
Если вы пропустили новость, сообщаем: со следующего сезона Давид #Хочолава будет играть за «Шахтер». https://t.co/IyWXcW2MRM pic.twitter.com/uRzImitrMK
— FC SHAKHTAR DONETSK⚒ (@FCShakhtar) 12 апреля 2017 г.
Напомним, зимой донецкий клуб подписал нападающего «Карпат» Густаво Бланко-Лещука.
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