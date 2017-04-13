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Шмейхель: «Пенальти в матче с „Атлетико“ разрушил наш план на игру»

Матч: АтлетикоАтлетико1 : 0Лестер СитиЛестер Сити
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Шмейхель Каспер
Сегодня, 09:16 | Источник: sport.bt.com | Редакция: Роман Мельник

Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель считает, что назначение пенальти в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико» было ошибочным:

«Считаю, что арбитр не должен был назначать пенальти, там был, скорее, штрафной удар. „Атлетико“ мог забить и с него, но с „точки“ это было сделать проще. Пенальти разрушил наш план на игру.

Это нелегко принять, особенно, когда всё настолько очевидно. Мы хотели добиться большего, но теперь будем отталкиваться от того, что имеем».

Напомним, Гризманн реализовал пенальти, забив единственный в матче гол.

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