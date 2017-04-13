Шмейхель: «Пенальти в матче с „Атлетико“ разрушил наш план на игру»
Матч: Атлетико1 : 0Лестер Сити
Сегодня, 09:16 | Источник: sport.bt.com | Редакция: Роман Мельник
Голкипер «Лестер Сити» Каспер Шмейхель считает, что назначение пенальти в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико» было ошибочным:
«Считаю, что арбитр не должен был назначать пенальти, там был, скорее, штрафной удар. „Атлетико“ мог забить и с него, но с „точки“ это было сделать проще. Пенальти разрушил наш план на игру.
Это нелегко принять, особенно, когда всё настолько очевидно. Мы хотели добиться большего, но теперь будем отталкиваться от того, что имеем».
Напомним, Гризманн реализовал пенальти, забив единственный в матче гол.
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И еще пару мячей "Лестер" забьет с игры - выход в следующий круг вполне реален.
Шо до ладно? Скажи еще что был пенальти?
Если бы такой поставили юве или реалу,ты бы первый плакал неделю!