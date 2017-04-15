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Фернандеш: «„Локомотив“ обязан сыграть в Лиге Европы»

Матч: АрсеналАрсенал-:-ЛокомотивЛокомотив
Начало матча: Завтра, 17:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: легионеры, Фернандеш Мануэл
Сегодня, 02:33 | Источник: ФК "Локомотив" Москва | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ с «Арсеналом», а также рассказал о целях команды на остаток сезона:

«Мне понравилось, как мы выглядели в последних матчах. „Локомотив“ серьёзно настраивался на победу и сохранял концентрацию. Этот настрой присутствует и на тренировках. Команда меняется и прибавляет. Мы всего на четыре очка отстаём от четвёртого места. Наша задача – подняться как можно выше. Уверен, мы добьёмся положительного результата. Если говорить обо мне, то чувствую себя очень хорошо. Забью ли гол „Арсеналу“? Очень на это надеюсь, но не имеет значения, кто забил гол. Главное, чтобы побеждала команда.

У „Локомотива“ две задачи – подняться как можно выше в таблице и выиграть Кубок России. Победа в Кубке даст право сыграть в Лиге Европы, где „Локомотив“ быть обязан».

В предыдущем туре «Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0). Финальный матч Кубка России состоится 2 мая в 18:45 мск. на стадионе «Фишт» в Сочи.

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