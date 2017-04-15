«Амкар» - «Уфа»: стартовые составы
Сегодня, 11:35 | Источник: Твиттер РФПЛ | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы на матч 23-го тура РФПЛ между «Амкаром» и «Уфой».
«Амкар»: Хомич, Зайцев, Занев, Милькович, Конде, Гол, Гиголаев, Комолов, Огуде, Прокофьев, Бодул.
«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Засеев, Стоцкий, Безденежных, Пауревич, Обляков, Фатай.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в матче 1-го круга между командами была зафисирована ничья.
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