«Амкар» - «Уфа»: стартовые составы

​Никто чаще ЦСКА не выигрывал РФПЛ в XXI веке. Сегодня у армейцев важный матч с «Ростовом», и «Соккер.ру» сравнивает поступь красно-синих с их чемпионскими сезонами.

«Соккер.ру» говорит о слабых сторонах лидера РФПЛ, чтобы быть готовыми к голам и острому сюжету в суперматче. Помним ведь, что подвиги часто рождаются из ошибок.