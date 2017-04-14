Луис Адриано и Зе Луиш: «Мы возвращаемся»
Вчера, 17:56 | Источник: instagram.com | Фото: Инстаграм Луиса Адриано | Редакция: Дмитрий Кристя
Форвард «Спартака» Луис Адриано в своем stories в Instagram разместил фото с тренировки «красно-белых». Адриано работает вместе со своим партнером по команде Зе Луишем.
«Мы возвращаемся», — подписал снимок Адриано.
Напомним, что оба футболиста получили травмы во время последнего матча РФПЛ с «Уфой» (3:1).
Вполне возможно, что в воскресенье они смогут сыграть с «Зенитом», хотя официальной информации на этот счет пока нет.
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P.S. Улыбнула "черная рука" в смайлах)))
в саду берёзки с клёнами...".