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Луис Адриано и Зе Луиш: «Мы возвращаемся»

Матч: СпартакСпартак-:-ЗенитЗенит
Начало матча: Завтра, 20:00
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Россия: события, Адриано Луис, Зе Луиш
Вчера, 17:56 | Источник: instagram.com | Фото: Инстаграм Луиса Адриано | Редакция: Дмитрий Кристя

Форвард «Спартака» Луис Адриано в своем stories в Instagram разместил фото с тренировки «красно-белых». Адриано работает вместе со своим партнером по команде Зе Луишем

«Мы возвращаемся», — подписал снимок Адриано.

Напомним, что оба футболиста получили травмы во время последнего матча РФПЛ с «Уфой» (3:1).

Вполне возможно, что в воскресенье они смогут сыграть с «Зенитом», хотя официальной информации на этот счет пока нет.

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