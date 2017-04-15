Президент «Урала» пообещал станцевать вприсядку в случае победы клуба в Кубке России

По случаю выхода «Урала» в финал Кубка России президент клуба Григорий Иванов и главный тренер команды Александр Тарханов провели встречу с болельщиками «шмелей».

На ней поклонники клуба задавали свои вопросы президенту и главному тренеру. Один из болельщиков спросил Иванова, готов ли тот станцевать в перерыве одной из игр в костюме шмеля или майонеза, если «Урал» добьется успеха в финальном поединке Кубка страны.

Григорий Иванов оказался не готов к таким испытаниям, но пообещал в случае победы екатеринбургского клуба станцевать вприсядку в аэропорту Кольцово вместе с теми болельщиками, которые будут встречать команду.