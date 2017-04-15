Президент «Урала» пообещал станцевать вприсядку в случае победы клуба в Кубке России
Сегодня, 09:40 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Антон Белюсь
По случаю выхода «Урала» в финал Кубка России президент клуба Григорий Иванов и главный тренер команды Александр Тарханов провели встречу с болельщиками «шмелей».
На ней поклонники клуба задавали свои вопросы президенту и главному тренеру. Один из болельщиков спросил Иванова, готов ли тот станцевать в перерыве одной из игр в костюме шмеля или майонеза, если «Урал» добьется успеха в финальном поединке Кубка страны.
Григорий Иванов оказался не готов к таким испытаниям, но пообещал в случае победы екатеринбургского клуба станцевать вприсядку в аэропорту Кольцово вместе с теми болельщиками, которые будут встречать команду.
Другие материалы по теме:
Александр Чистяков
Никто чаще ЦСКА не выигрывал РФПЛ в XXI веке. Сегодня у армейцев важный матч с «Ростовом», и «Соккер.ру» сравнивает поступь красно-синих с их чемпионскими сезонами.
Вчера
Станислав Горин
«Соккер.ру» говорит о слабых сторонах лидера РФПЛ, чтобы быть готовыми к голам и острому сюжету в суперматче. Помним ведь, что подвиги часто рождаются из ошибок.
17:56 Фото Луис Адриано и Зе Луиш: «Мы возвращаемся» 110
13 апреля 2017
Или войдите через
вот если хотя бы в боевой раскраске индейца
Все под троллинг или в бан,
Вновь, о твердом мужском... чувстве,
Размечтался Писерман.
Чешется, зудит и сводит,
Льется, как Нева - река,
Толи это все по Фрейду,
Толь от места Спартака)
Павлюченко может на одну игру проснуться, если не травмирован.
Пусть команда Тарханова победит - хочется посмотреть, как Иванов станцует.