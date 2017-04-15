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Президент «Урала» пообещал станцевать вприсядку в случае победы клуба в Кубке России

Матч: УралУрал-:-ЛокомотивЛокомотив
Начало матча: 02.05.2017, 18:45
Соккер.Ру // Россия. Кубок 2016/2017, Россия: события
Сегодня, 09:40 | Источник: ФК "Урал" | Редакция: Антон Белюсь

По случаю выхода «Урала» в финал Кубка России президент клуба Григорий Иванов и главный тренер команды Александр Тарханов провели встречу с болельщиками «шмелей».

На ней поклонники клуба задавали свои вопросы президенту и главному тренеру. Один из болельщиков спросил Иванова, готов ли тот станцевать в перерыве одной из игр в костюме шмеля или майонеза, если «Урал» добьется успеха в финальном поединке Кубка страны.

Григорий Иванов оказался не готов к таким испытаниям, но пообещал в случае победы екатеринбургского клуба станцевать вприсядку в аэропорту Кольцово вместе с теми болельщиками, которые будут встречать команду.

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