Премьера фильма про Льва Яшина должна состояться весной 2018 года

Олег Капанец - продюсер художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» сообщил, что картина должна выйти на экраны весной 2018 года:

«Мы должны успеть сделать фильм до чемпионата мира по футболу. Думаю, это будет апрель-май 2018 года.

Все права от семьи нами получены, вдова Яшина Валентина Тимофеевна принимала участие в написании сценария, над которым работал Владимир Валуцкий, читала разные варианты, вносила правки. Наша картина основана на реальных событиях, но есть и художественный вымысел. Мы исходили из того, что могло случиться с Яшиным и что точно нет, что в его характере или что нет. Были сцены, которые не случались в жизни легендарного вратаря, но с точки зрения драматургии ложились в сюжет.

Перед нами было два пути: либо пригласить известного актера, либо - неизвестного, „незамыленного“ артиста с театральным опытом и профильным образованием. Мы пробовали „звезд“, но в нашем фильме есть события 1949 года, когда Яшину было 20 лет, многие артисты просто не попадали в эту возрастную историю».

В фильме роль Яшина исполнят два актера: молодого Льва Ивановича сыграет выпускник Театрального института имени Щукина Александр Фокин, образ голкипера в зрелом возрасте воплощать на экране будет актер Александр Ермаков.