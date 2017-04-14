Погребняк получает 860 тысяч рублей за минуту игрового времени, Роналду - 430 тысяч
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: события, Динамо М, Реал, Ман Юнайтед, Погребняк Павел, Роналду Криштиану, Погба Поль
Вчера, 21:24 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Одно из российских изданий провело исследование, разделив зарплату футболиста на количество игрового времени за сезон. Подсчет велся в рублях.
Так, форвард «Динамо» Павел Погребняк с зарплатой в 1.8 млн евро в год провел на поле 126 минут. Получается, что за минуту на поле он получает примерно 860 тысяч рублей.
Криштиану Роналду, отыгравший за «Реал» в этом сезоне уже 3292 минуты, за каждую из них получает примерно 430 тысяч рублей. Самый дорогой футболист планеты, Поль Погба, в «Манчестер Юнайтед» получает примерно 294 тысячи рублей в минуту.
Ранее сообщалось, что «Динамо» погасило долги перед Погребняком.
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Джон....Сильвер
Честного хоккея в России больше нет! Только бабло, вседозволенность и безнаказанность! Позор такому чемпиону! Позор такой лиге как КХЛ!
22:05
бригадир магнит
желаю что бы судья подавился той палочкой денег которую ему газпром втюхал
22:04
Никифор
ПОЗОРИЩЕ! По другому этот 77клуб побеждать не в состоянии.
22:04
khomenko_1985
а Знарку и Ротербергам персонально желаю проспать ЧМ
22:04
King's Bounty 161
Судья обыграл Магнитку !
22:03
Я очень надеюсь, что Миллер(и группа товарищей) удовлетворил свои амбиции и футбол трогать не будут.
А почему не подсчитали, сколько он получает в секунду?
Если кому-то интересно, то я подсчитал - 14333 рубля.
Паше плевать на все, он будет держаться за контракт.