Погребняк получает 860 тысяч рублей за минуту игрового времени, Роналду - 430 тысяч

Одно из российских изданий провело исследование, разделив зарплату футболиста на количество игрового времени за сезон. Подсчет велся в рублях.

Так, форвард «Динамо» Павел Погребняк с зарплатой в 1.8 млн евро в год провел на поле 126 минут. Получается, что за минуту на поле он получает примерно 860 тысяч рублей.

Криштиану Роналду, отыгравший за «Реал» в этом сезоне уже 3292 минуты, за каждую из них получает примерно 430 тысяч рублей. Самый дорогой футболист планеты, Поль Погба, в «Манчестер Юнайтед» получает примерно 294 тысячи рублей в минуту.

Ранее сообщалось, что «Динамо» погасило долги перед Погребняком.