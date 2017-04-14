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Погребняк получает 860 тысяч рублей за минуту игрового времени, Роналду - 430 тысяч

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2016/2017, Россия: события, Динамо М, Реал, Ман Юнайтед, Погребняк Павел, Роналду Криштиану, Погба Поль
Вчера, 21:24 | Источник: Sovsport.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Одно из российских изданий провело исследование, разделив зарплату футболиста на количество игрового времени за сезон. Подсчет велся в рублях.

Так, форвард «Динамо» Павел Погребняк с зарплатой в 1.8 млн евро в год провел на поле 126 минут. Получается, что за минуту на поле он получает примерно 860 тысяч рублей. 

Криштиану Роналду, отыгравший за «Реал» в этом сезоне уже 3292 минуты, за каждую из них получает примерно 430 тысяч рублей. Самый дорогой футболист планеты, Поль Погба, в «Манчестер Юнайтед» получает примерно 294 тысячи рублей в минуту.

Ранее сообщалось, что «Динамо» погасило долги перед Погребняком.

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