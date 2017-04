Баллак: «Может, матч „Реала“ и „Баварии“ стоит переиграть?»

Знаменитый немецкий футболист Михаэль Баллак раскритиковал работу арбитра Виктора Кашшаи в матче «Реала» и «Баварии». Бывший игрок сборной Германии считает, что красная карточка была показана Артуро Видалю несправедливо, а третий гол «Реал» забил из офсайда:

«Скандал! Красной карточки не было! Гол забит с метрового офсайда! Может, стоит назначить переигровку?»

Scandalllll !! Never a red card 🛑 ‼️. #RMAFCB #UCL @ChampionsLeague

Next Scandal!!!! 1 meter offside ‼️ #RMAFCB @FCBayern

Is it actually a rematch now⁉️ 🙈

— Michael Ballack (@Ballack) 18 апреля 2017 г.