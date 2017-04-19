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Алькантара: «Арбитр испортил „Баварии“ игру»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Алькантара Тиаго
Сегодня, 08:24 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара остался недоволен работой арбитра Виктора Кашшаи в матче с «Реалом»:

«В моменте с удалением Видаля не было не только желтой карточки, но даже фола. Когда мы действовали по правилам, в наших действиях видели нарушения, тогда как игрокам „Реала“ все спускали с рук. Мы возмущены.

Нам испортили игру, но сейчас уже ничего не изменишь. Видеоповторы могли бы помочь, но в данном случае арбитры должны быть достаточно компетентны, чтобы судить матчи подобного уровня».

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