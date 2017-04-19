Алькантара: «Арбитр испортил „Баварии“ игру»

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара остался недоволен работой арбитра Виктора Кашшаи в матче с «Реалом»:

«В моменте с удалением Видаля не было не только желтой карточки, но даже фола. Когда мы действовали по правилам, в наших действиях видели нарушения, тогда как игрокам „Реала“ все спускали с рук. Мы возмущены.

Нам испортили игру, но сейчас уже ничего не изменишь. Видеоповторы могли бы помочь, но в данном случае арбитры должны быть достаточно компетентны, чтобы судить матчи подобного уровня».