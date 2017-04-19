Алькантара: «Арбитр испортил „Баварии“ игру»
Сегодня, 08:24 | Источник: Marca.com | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара остался недоволен работой арбитра Виктора Кашшаи в матче с «Реалом»:
«В моменте с удалением Видаля не было не только желтой карточки, но даже фола. Когда мы действовали по правилам, в наших действиях видели нарушения, тогда как игрокам „Реала“ все спускали с рук. Мы возмущены.
Нам испортили игру, но сейчас уже ничего не изменишь. Видеоповторы могли бы помочь, но в данном случае арбитры должны быть достаточно компетентны, чтобы судить матчи подобного уровня».
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Тут есть два варианта: Анчи сливал игру и судья добавлял остраты чтобы скрыть изъяны..........
PS Поздравляю Баварию с 1/4 финала.
Тут есть два варианта: Анчи сливал игру и судья добавлял остраты чтобы скрыть изъяны..........
PS Поздравляю Баварию с 1/4 финала.
И искренне стыдно за Реал, как представителя Ла Лиги.
И искренне стыдно за Реал, как представителя Ла Лиги.
Вывод: Реал сто процентов заслужил проход в полуфинал!
Уже который год вылетают в ЛЧ при одной и той же песне - то нам не повезло, то соперник продемонстрировал антифутбол, то судья виноват. А вы что делали на поле?
Немецкая машина только на бумаге существует - как только встретили серьёзного соперника, то и поплыли...И это уже давно продолжается.
Реал выдал не лучшую свою игру, но Бавария откровенно играла плохо - ужасное количество брака, причём у ВСЕХ игроков - начиная от Нойера, и заканчивая нападением.
Полузащита вообще тихий ужас. В том числе и Алькантара, который чем запомнился? Парой пасов поперёк поля и ударами на верхний ярус трибун?
Вот сб. Германии действительно похожа на машину.
И искренне стыдно за Реал, как представителя Ла Лиги.
P.S. Школа барсы, не можешь выиграть, иди портить жизнь - всем.