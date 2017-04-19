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Клопп: «Буду чувствовать себя неловко, если „Ливерпуль“ ничего не выиграет»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: мнение, Ливерпуль, Клопп Юрген
Сегодня, 08:49 | Источник: Dailypost.co.uk | Редакция: Роман Мельник

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, что не любит часто менять место работы, и постарается привести клуб к долгожданным трофеям:

«Вряд ли к концу тренерской карьеры в моем послужном списке будет 10 клубов. Я тренировал три команды, и даже на это был крайне низкий шанс. Мне всегда было легко погружаться в работу, потому что она предполагает долгосрочные проекты.

У меня есть возможность наконец-то что-то выиграть с „Ливерпулем“. Я буду чувствовать себя очень неловко, если мы ничего не добьемся. Люди ждут от „Ливерпуля“ трофеев».

Напомним, в последнем поединке «Ливерпуль» добился победы над «Вест Бромвичем» и на данный момент занимает третью позицию в турнирной таблице.

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