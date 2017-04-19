Боатенг: «Роналду - один из лучших игроков в мире»
Сегодня, 00:58 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Баварии» Джером Боатенг прокомментировал поражение мюнхенцев от «Реала» в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов - немецкий клуб выбыл из турнира:
«Мои мышцы перенапряжены - непросто противостоять быстрым нападающим „Реала“.
Думаю, в целом мы сыграли хорошо. Покидаем турнир с высоко поднятыми головами.
Роналду - один из лучших игроков в мире».
Другие материалы по теме:
Вчера
Или войдите через
Привет Хейтерам Роналду...))
Привет Хейтерам Роналду...))
Когда Арьен подхватывал мяч...у меня в душе все сжималось от переживания...что сейчас он может просто закрутить в фирменном стиле...!
В составе Реала понравились очень:
Роналду,
Асенсио,
Марсело,
Карвахаль...
Все четверо выдали просто изумительный матч...!
А вот Асенсио, он вообще супер игрок! Я это не из-за его гола, а из-за того, что он делает на поле! И Иско тоже супер игрок! Асенсио намного полезнее Бэйла! Бэйла надо продать, пока дают большие деньги! И купить Азара и Дибалу!
Не то,что нытики из каталунии.
Тут просто без комментариев...!)
Привет Хейтерам Роналду...))