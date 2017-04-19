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Боатенг: «Роналду - один из лучших игроков в мире»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Боатенг Джером, Роналду Криштиану
Сегодня, 00:58 | Источник: UEFA.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Баварии» Джером Боатенг прокомментировал поражение мюнхенцев от «Реала» в ответном поединке 1/4 финала Лиги чемпионов - немецкий клуб выбыл из турнира:

«Мои мышцы перенапряжены - непросто противостоять быстрым нападающим „Реала“.

Думаю, в целом мы сыграли хорошо. Покидаем турнир с высоко поднятыми головами.

Роналду - один из лучших игроков в мире».

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