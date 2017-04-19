Пике после гола Роналду из офсайда: «...»
Сегодня, 00:50 | Источник: твиттер Жерара Пике | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Барселоны» Жерар Пике быстро отреагировал на событие, произошедшее во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».
Второй гол нападающего Криштиану Роналду в данном поединке был забит из офсайда, но, тем не менее, был засчитан судейской бригадой под руководством Виктора Кашшаи.
Судя по всему, Пике дал всем понять, как он оценивает работу арбитров в данном матче.
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Что касается судейства, если брать два матча:
1 Левый пенальти в первом матче, который баварцы не реализовали, но это их проблемы.
2. левый пенальти на Роббене сегодня, имхо это был нырок, и хороший повтор об этом свидетельствует.
3. Удаление Видаля- тут опять таки, на мой взгляд, чилийца вообще на поле быть не должно было к тому моменту, ведь он раннее грубо снес Каземиро, и на Модриче тоже грубо сыграл, оба раза Кашаи его простил, в третий раз- нет. Хотя да, он сыграл в мяч, но КАК он прыгнул в подкат имея ЖК?? У него с головой все в порядке вообще??
4. Гол Роналду из офсайда- да офсайд метровый, самый что ни на есть очевидный, как его не заметили хз?
ИТОГО: Судьи ошибались в обоих матчах, в обе стороны, и тут Баварии жаловаться абсолютно не на кого, арбитры в их сторону допустили изрядную порцию ошибок. Реал оба раза играл сильнее и острее, и заслуженно вышел в полуфинал
фотографии уже везде есть
ну так играть и выиграть сложно