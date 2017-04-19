Пике после гола Роналду из офсайда: «...»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике быстро отреагировал на событие, произошедшее во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

Второй гол нападающего Криштиану Роналду в данном поединке был забит из офсайда, но, тем не менее, был засчитан судейской бригадой под руководством Виктора Кашшаи.

Судя по всему, Пике дал всем понять, как он оценивает работу арбитров в данном матче.