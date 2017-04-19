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Румменигге: «К сожалению, судья заметно повлиял на ход матча с „Реалом“»

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Румменигге Карл-Хайнц
Сегодня, 05:50 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Павел Молочный

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал поражение команды от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Это был спектакль, невероятно эмоциональный спектакль. Обеим командам большой комплимент.

Наша команда отдала все силы, не стоит забывать, что некоторые игроки были после травм. Снимаю шляпу перед Хуммельсом, Левандовски и Мануэлем Нойером.

К сожалению, судья заметно повлиял на ход матча. Удаление Видаля оказалось для нас смертельным. Но те, кто сегодня упрекают „Баварию“, думают неправильно. Это был превосходный матч».

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