Румменигге: «К сожалению, судья заметно повлиял на ход матча с „Реалом“»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал поражение команды от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Это был спектакль, невероятно эмоциональный спектакль. Обеим командам большой комплимент.

Наша команда отдала все силы, не стоит забывать, что некоторые игроки были после травм. Снимаю шляпу перед Хуммельсом, Левандовски и Мануэлем Нойером.

К сожалению, судья заметно повлиял на ход матча. Удаление Видаля оказалось для нас смертельным. Но те, кто сегодня упрекают „Баварию“, думают неправильно. Это был превосходный матч».