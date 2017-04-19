Асприлья после матча с «Баварией» назвал «Реал» командой крыс
Сегодня, 07:52 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный
Экс-игрок сборной Колумбии Фаустино Асприлья жёстко прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией». Мадридский клуб победил со счётом 4:2 в дополнительное время и вышел в полуфинал турнира.
«Хватит! Больше ни одной кражи со стороны „Реала“ – команды крыс», — написал Асприлья на своей странице в Twitter.
¡NO MÁS! No más robos del @realmadrid goles en fuera de lugar, expulsiones. No más robos, equipo de ratas...
— Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) 18 апреля 2017 г.
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