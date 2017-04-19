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Асприлья после матча с «Баварией» назвал «Реал» командой крыс

Матч: РеалРеал4 : 2БаварияБавария
Соккер.Ру // Лига чемпионов 2016/2017, Заграница: мнение, Асприлья Фаустино
Сегодня, 07:52 | Источник: 4-4-2.com | Редакция: Павел Молочный

Экс-игрок сборной Колумбии Фаустино Асприлья жёстко прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией». Мадридский клуб победил со счётом 4:2 в дополнительное время и вышел в полуфинал турнира.

«Хватит! Больше ни одной кражи со стороны „Реала“ – команды крыс», — написал Асприлья на своей странице в Twitter.

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