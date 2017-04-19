Асприлья после матча с «Баварией» назвал «Реал» командой крыс

Экс-игрок сборной Колумбии Фаустино Асприлья жёстко прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией». Мадридский клуб победил со счётом 4:2 в дополнительное время и вышел в полуфинал турнира.

«Хватит! Больше ни одной кражи со стороны „Реала“ – команды крыс», — написал Асприлья на своей странице в Twitter.