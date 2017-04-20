«Наполи» готов потратить на Щесны €10 млн
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Рома, Наполи, Щесны Войцех, Мерет Алекс, Перин Маттиа
Сегодня, 10:58 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе «Наполи» к голкиперу «Арсенала» Войцеху Щесны. Вратарь выступает в «Роме» на правах аренды, но может не выдержать конкуренции от Алиссона, который показывает все более уверенную игру. «Рома» не готова выкупать Щесны у лондонского клуба, затребовавшего за трансфер €10 млн, но и будущее голкипера в «Арсенале» под вопросом.
Сообщается, что «Наполи» готов заплатить необходимую сумму за опытного вратаря.
Кто еще может составить конкуренцию Пепе Рейне? В качестве альтернатив неаполитанский клуб также рассматривает Алекса Мерета («Удинезе») и Маттиа Перина («Дженоа»).
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