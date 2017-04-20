«Наполи» готов потратить на Щесны €10 млн

Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе «Наполи» к голкиперу «Арсенала» Войцеху Щесны. Вратарь выступает в «Роме» на правах аренды, но может не выдержать конкуренции от Алиссона, который показывает все более уверенную игру. «Рома» не готова выкупать Щесны у лондонского клуба, затребовавшего за трансфер €10 млн, но и будущее голкипера в «Арсенале» под вопросом.

Сообщается, что «Наполи» готов заплатить необходимую сумму за опытного вратаря.

Кто еще может составить конкуренцию Пепе Рейне? В качестве альтернатив неаполитанский клуб также рассматривает Алекса Мерета («Удинезе») и Маттиа Перина («Дженоа»).