«Фенербахче» претендует на Янузая
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Сандерленд, Фенербахче, Янузай Аднан
Сегодня, 17:45 | Источник: Teamtalk.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай, до конца текущего сезона выступающий за «Сандерленд» на правах аренды, может продолжить карьеру в Турции.
Сообщается, что главный тренер МЮ Жозе Моуриньо не заинтересован в услугах 22-летнего хавбека, чей контракт с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2018 года.
По слухам, игрока постарается подписать «Фенербахче». Сообщается, в ближайшие дни агент футболиста отправится на переговоры с боссами турецкого клуба.
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