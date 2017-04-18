«Фенербахче» претендует на Янузая

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай, до конца текущего сезона выступающий за «Сандерленд» на правах аренды, может продолжить карьеру в Турции.

Сообщается, что главный тренер МЮ Жозе Моуриньо не заинтересован в услугах 22-летнего хавбека, чей контракт с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2018 года.

По слухам, игрока постарается подписать «Фенербахче». Сообщается, в ближайшие дни агент футболиста отправится на переговоры с боссами турецкого клуба.