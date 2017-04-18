Терри готов выслушать предложения от клубов АПЛ
Сегодня, 15:25 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя
Капитан «Челси» Джон Терри, покидающий лондонцев по окончании сезона, не намерен завершать карьеру игрока. 36-летний футболист чувствует, что может отыграть на приличном уровне, по крайней мере, еще один год.
Терри будет рассматривать предложения от клубов АПЛ. В январе сразу 10 английских коллективов интересовались защитником, включая «Борнмут», «Сток Сити» и «Вест Бромвич», от которых были конкретные предложения.
Терри провел за «Челси» 713 матчей. В 578 из них он выводил команду на поле с капитанской повязкой.
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