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Терри готов выслушать предложения от клубов АПЛ

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Челси, Терри Джон
Сегодня, 15:25 | Источник: Dailymail.co.uk | Редакция: Дмитрий Кристя

Капитан «Челси» Джон Терри, покидающий лондонцев по окончании сезона, не намерен завершать карьеру игрока. 36-летний футболист чувствует, что может отыграть на приличном уровне, по крайней мере, еще один год.

Терри будет рассматривать предложения от клубов АПЛ. В январе сразу 10 английских коллективов интересовались защитником, включая «Борнмут», «Сток Сити» и «Вест Бромвич», от которых были конкретные предложения. 

Терри провел за «Челси» 713 матчей. В 578 из них он выводил команду на поле с капитанской повязкой.

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