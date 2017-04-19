«Интер» готов заплатить 25 млн фунтов отступных за Алдервейрелда
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Интер, Алдервейрелд Тоби
Сегодня, 19:02 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд, по слухам, намерен отказаться от продления контракта со «шпорами».
Сообщается, что в услугах 28-летнего бельгийца заинтересован «Интер», который готов активировать пункт об отступных в нынешнем трудовом соглашении игрока с лондонцами - 25 млн фунтов.
Добавим, что текущий трудовой договор между Алдервейрелдом и «Тоттенхэмом» рассчитан до 2020 года.
Другие материалы по теме:
09:56 Слухи «Ливерпуль» заплатит за Харта £20 млн 24
Вчера
19:36 Слухи Щесны может продолжить карьеру в «Наполи» 0
17:45 Слухи «Фенербахче» претендует на Янузая 4
15:25 Слухи Терри готов выслушать предложения от клубов АПЛ 19
04:46 Слухи «Барселона» всё ещё хочет купить Дибалу, несмотря на новый контракт игрока с «Ювентусом» 17
17 апреля 2017
23:42 Слухи Месси выступает против трансфера Деулофеу, хочет, чтобы «Барселона» приобрела Гризманна 138
23:29 Слухи В «Эвертоне» хотят 100 млн фунтов за Лукаку 13
Или войдите через