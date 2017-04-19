«Интер» готов заплатить 25 млн фунтов отступных за Алдервейрелда

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд, по слухам, намерен отказаться от продления контракта со «шпорами».

Сообщается, что в услугах 28-летнего бельгийца заинтересован «Интер», который готов активировать пункт об отступных в нынешнем трудовом соглашении игрока с лондонцами - 25 млн фунтов.

Добавим, что текущий трудовой договор между Алдервейрелдом и «Тоттенхэмом» рассчитан до 2020 года.