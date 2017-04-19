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«Интер» готов заплатить 25 млн фунтов отступных за Алдервейрелда

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Тоттенхэм, Интер, Алдервейрелд Тоби
Сегодня, 19:02 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд, по слухам, намерен отказаться от продления контракта со «шпорами».

Сообщается, что в услугах 28-летнего бельгийца заинтересован «Интер», который готов активировать пункт об отступных в нынешнем трудовом соглашении игрока с лондонцами - 25 млн фунтов

Добавим, что текущий трудовой договор между Алдервейрелдом и «Тоттенхэмом» рассчитан до 2020 года.

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