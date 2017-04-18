Щесны может продолжить карьеру в «Наполи»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Наполи, Рома, Арсенал, Щесны Войцех
Сегодня, 19:36 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
По информации итальянских СМИ, «Наполи» рассматривает возможность подписания голкипера «Арсенала» Войцеха Щесны.
Напомним, что последние два сезона поляк выступает за «Рому» на правах аренды, однако уверенная игра Алиссона - другого голкипера «волков», может означать, что римский клуб не будет пытаться выкупить у «канониров» контракт Щесны. При этом будущее игрока в Лондоне также видится туманным.
По слухам, этим может воспользоваться «Наполи», где заинтересованы в том, чтобы найти конкурента Пепе Рейне на позиции первого номера команды.
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