«Ливерпуль» заплатит за Харта £20 млн
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Ливерпуль, Торино, Харт Джо
Сегодня, 09:56 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Роман Мельник
По сообщениям английской прессы, голкипер «Торино» Джо Харт, которому сегодня исполнилось 30 лет, уже этим летом может перебраться на «Энфилд».
Права на игрока принадлежат «Манчестер Сити», а наставник «Торино» Синиша Михайлович сообщал о том, что клуб не может себе позволить его покупку, только аренду. 20 млн фунтов - именно столько будущей команде Харта придется заплатить за трансфер.
The Sun рассказал, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет заполучить вратаря и клуб готов предоставить необходимую сумму.
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Хотя Харт очень бы пригодился.
Хотя Милнер хорош, возможно будет правильным решением взять и Харта.