«Ливерпуль» заплатит за Харта £20 млн

По сообщениям английской прессы, голкипер «Торино» Джо Харт, которому сегодня исполнилось 30 лет, уже этим летом может перебраться на «Энфилд».

Права на игрока принадлежат «Манчестер Сити», а наставник «Торино» Синиша Михайлович сообщал о том, что клуб не может себе позволить его покупку, только аренду. 20 млн фунтов - именно столько будущей команде Харта придется заплатить за трансфер.

The Sun рассказал, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп хочет заполучить вратаря и клуб готов предоставить необходимую сумму.