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Орье согласился перейти в «Манчестер Юнайтед» грядущим летом

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, ПСЖ, Ман Юнайтед, Орье Серж
Сегодня, 18:06 | Источник: bleacherreport.com | Редакция: Антон Белюсь

Защитник ПСЖ Серж Орье может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Сообщается, что 24-летний игрок провел переговоры с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо и дал свое согласие на переход в стан «красных дьяволов» грядущим летом. Ожидается, что Орье составит конкуренцию Антонио Валенсии на правом фланге обороны манкунианцев, а также позволит эквадорцу снова выдвинуться в полузащиту, где тот играл ранее.

Контракт ивуарийца с действующими чемпионами Франции рассчитан до 2019 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Орье продлить сотрудничество, однако игрок не стал отвечать согласием, взяв время на размышление.

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