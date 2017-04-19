Орье согласился перейти в «Манчестер Юнайтед» грядущим летом
Сегодня, 18:06 | Источник: bleacherreport.com | Редакция: Антон Белюсь
Защитник ПСЖ Серж Орье может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.
Сообщается, что 24-летний игрок провел переговоры с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо и дал свое согласие на переход в стан «красных дьяволов» грядущим летом. Ожидается, что Орье составит конкуренцию Антонио Валенсии на правом фланге обороны манкунианцев, а также позволит эквадорцу снова выдвинуться в полузащиту, где тот играл ранее.
Контракт ивуарийца с действующими чемпионами Франции рассчитан до 2019 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ предложил Орье продлить сотрудничество, однако игрок не стал отвечать согласием, взяв время на размышление.
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