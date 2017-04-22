Григорьянц: «Есть все основания возбудить дисциплинарное дело против Павлюченко»
Сегодня, 16:10 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц дал понять, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко, скорее всего, не отделается стандартной одноматчевой дисквалификацией после атаку на главного арбитра Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита». Павлюченко был удален с поля на 61-й минуте встречи после того, как Еськов принял решение предъявить вторую желтую карточку в матче полузащитнику екатеринбуржцев Эрику Бикфалви. Нападающий начал оскорблять Еськова, а путь к судье Павлюченко преграждали одноклубники.
«Нам необходимо дождаться рапорта делегата матча. Конечно, все основания для возбуждения дела есть, здесь вопросов нет, но в любом случае мы должны дождаться официальных бумаг».
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Гонка за чемпионство ещё не закончена - сказал Мутко.
Витя, мы это всё видим.....