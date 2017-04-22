Григорьянц: «Есть все основания возбудить дисциплинарное дело против Павлюченко»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц дал понять, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко, скорее всего, не отделается стандартной одноматчевой дисквалификацией после атаку на главного арбитра Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита». Павлюченко был удален с поля на 61-й минуте встречи после того, как Еськов принял решение предъявить вторую желтую карточку в матче полузащитнику екатеринбуржцев Эрику Бикфалви. Нападающий начал оскорблять Еськова, а путь к судье Павлюченко преграждали одноклубники.

«Нам необходимо дождаться рапорта делегата матча. Конечно, все основания для возбуждения дела есть, здесь вопросов нет, но в любом случае мы должны дождаться официальных бумаг».