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Григорьянц: «Есть все основания возбудить дисциплинарное дело против Павлюченко»

Матч: ЗенитЗенит2 : 0УралУрал
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Организация: РФС, Григорьянц Артур, Павлюченко Роман
Сегодня, 16:10 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц дал понять, что нападающий «Урала» Роман Павлюченко, скорее всего, не отделается стандартной одноматчевой дисквалификацией после атаку на главного арбитра Алексея Еськова в матче 24-го тура РФПЛ против «Зенита». Павлюченко был удален с поля на 61-й минуте встречи после того, как Еськов принял решение предъявить вторую желтую карточку в матче полузащитнику екатеринбуржцев Эрику Бикфалви. Нападающий начал оскорблять Еськова, а путь к судье Павлюченко преграждали одноклубники.

«Нам необходимо дождаться рапорта делегата матча. Конечно, все основания для возбуждения дела есть, здесь вопросов нет, но в любом случае мы должны дождаться официальных бумаг».

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