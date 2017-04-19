«Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбительные баннеры в матче с «Зенитом»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц озвучил сумму, на которую будет оштрафован «Спартак» по итогам матча 23-го тура РФПЛ против «Зенита»:

«По матчу „Спартак“ - „Зенит“: мы рассмотрели оскорбительные баннеры, появившиеся на трибуне болельщиков „Спартака“. За публичную демонстрацию зрителями баннеров, содержащих оскорбительные выражения и ненормативную лексику, мы приняли решение оштрафовать „Спартак“ на 150 тысяч рублей. Объясню, почему такая цифра. За баннер, в котором ненормативно оскорбляется Артем Дзюба, штраф 100 тысяч рублей, ведь это уже второй случай использования болельщиками „Спартака“ нецензурной лексики в баннерах. А за баннер, в котором оскорбляют Артема Дзюбу, Александра Кокорина и Юрия Жиркова, штраф 50 тысяч рублей».