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«Спартак» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбительные баннеры в матче с «Зенитом»

Матч: СпартакСпартак2 : 1ЗенитЗенит
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2016/2017, Организация: РФС, Григорьянц Артур
Сегодня, 17:52 | Источник: Championat.com | Редакция: Антон Белюсь

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц озвучил сумму, на которую будет оштрафован «Спартак» по итогам матча 23-го тура РФПЛ против «Зенита»:

«По матчу „Спартак“ - „Зенит“: мы рассмотрели оскорбительные баннеры, появившиеся на трибуне болельщиков „Спартака“. За публичную демонстрацию зрителями баннеров, содержащих оскорбительные выражения и ненормативную лексику, мы приняли решение оштрафовать „Спартак“ на 150 тысяч рублей. Объясню, почему такая цифра. За баннер, в котором ненормативно оскорбляется Артем Дзюба, штраф 100 тысяч рублей, ведь это уже второй случай использования болельщиками „Спартака“ нецензурной лексики в баннерах. А за баннер, в котором оскорбляют Артема Дзюбу, Александра Кокорина и Юрия Жиркова, штраф 50 тысяч рублей».

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