Пильгуй: «У Слуцкого была возможность извиниться перед судьями во время вчерашнего эфира»

Заместитель главы комитета по этике РФС Владимир Пильгуй отметил, что российский специалист Леонид Слуцкий мог извиниться перед арбитрами РФПЛ во время вчерашнего матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Ювентус» (0:0), который Слуцкий комментировал в паре с Нобелем Арустамяном.

Напомним, в июне прошлого года Слуцкий в эфире «Матч ТВ» заявил, что в случае, если человек является российским судьей, то его можно бить. После этого арбитры выступили с заявлением, в котором потребовали от Слуцкого принести извинения. Впоследствии комитет по этике РФС долгое время не мог найти тренера, чтобы донести ему свое решение по данному делу.

Сам Слуцкий после той ситуации заявил, что ему сложно всерьез говорить на темы, которые произносятся в шутливой форме, подчеркнув при этом, что «ситуация не стоит выеденного яйца».

«Считаю, что тема с извинениями Леонида Слуцкого за высказывание в адрес арбитров не настолько принципиальна. Это вопрос этики. Да, было не совсем корректное высказывание в адрес судей, к тому же на детской передаче. Но мы же не следственный комитет, чтобы ловить и принуждать. Однажды собрались, обсудили этот вопрос и то – по заявлению судей на имя Мутко. Виталий Леонтьевич поручил комитету по этике с этим разобраться. Комитет по этике рекомендовал Леониду Викторовичу извиниться, на этом наши возможности ограничились.

Если Слуцкий захочет, то сделает это сам. Вчера, комментируя ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов, у Слуцкого была отличная возможность принести извинения. На мой взгляд, это было бы самым приемлемым вариантом. Но это уже от человека зависит», — сказал Пильгуй.