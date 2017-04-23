Дрогба - игрок «Финикс Райзинг»

Бывший игрок «Челси» Дидье Дрогба перешел в американский «Финикс Райзинг». Детали сделки неизвестны, но ранее сообщалось, что 39-летний игрок подпишет трехлетний контракт с переходом на должность спортивного директора во второй год.

За «Финикс Райзинг» уже выступает бывший партнер Дрогба по «Челси» полузащитник Шон Райт-Филлипс.

«Финикс Райзинг» выступает в североамериканской Объединенной лиге футбола (ЮСЛ), втором по значимости дивизионе после МЛС.