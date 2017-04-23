Дрогба - игрок «Финикс Райзинг»
Сегодня, 11:59 | Источник: ФК "Финикс Райзинг" | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Челси» Дидье Дрогба перешел в американский «Финикс Райзинг». Детали сделки неизвестны, но ранее сообщалось, что 39-летний игрок подпишет трехлетний контракт с переходом на должность спортивного директора во второй год.
За «Финикс Райзинг» уже выступает бывший партнер Дрогба по «Челси» полузащитник Шон Райт-Филлипс.
«Финикс Райзинг» выступает в североамериканской Объединенной лиге футбола (ЮСЛ), втором по значимости дивизионе после МЛС.
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