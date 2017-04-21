«Ювентус» подтвердил трансфер Бентанкура

Полузащитник «Бока Хуниорс» Родриго Бентанкур продолжит карьеру в «Ювентусе». 19-летний игрок еще в начале апреля прошел медосмотр в расположении «бьянконери», а сегодня о его переходе было объявлено официально. Контракт с футболистом заключен до лета 2022 года. Сумма трансфера составила 9.5 млн евро. В этом сезоне Бентанкур провел 17 матчей в чемпионате Аргентины и сделал 3 голевые передачи.