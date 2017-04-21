«Ювентус» подтвердил трансфер Бентанкура
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферы, Ювентус, Бока Хуниорс, Бентанкур Родриго
Сегодня, 21:12 | Источник: ФК "Ювентус" | Фото: ФК "Ювентус" | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Бока Хуниорс» Родриго Бентанкур продолжит карьеру в «Ювентусе». 19-летний игрок еще в начале апреля прошел медосмотр в расположении «бьянконери», а сегодня о его переходе было объявлено официально. Контракт с футболистом заключен до лета 2022 года. Сумма трансфера составила 9.5 млн евро. В этом сезоне Бентанкур провел 17 матчей в чемпионате Аргентины и сделал 3 голевые передачи.
Другие материалы по теме:
13 апреля 2017
07:12 Официально Фото Защитник «Черноморца» Хочолава продолжит карьеру в «Шахтёре» 4
11 апреля 2017
12:21 Официально «Дармштадт» подтвердил переход Гросскройца 4
10 апреля 2017
14:04 Официально «Валенсия» выкупила у «Ювентуса» права на Дзадзу 2
05 апреля 2017
02:17 Официально Фото Одемвингие продолжит карьеру в Индонезии 3
04 апреля 2017
19:41 Официально Фото Аспас продлил контракт с «Сельтой» до 2022 года 2
03 апреля 2017
18:22 Официально Фото Бентанкур проходит медосмотр в «Ювентусе» 9
30 марта 2017
17:56 Официально «Андерлехт» выкупил у киевского «Динамо» Теодорчика 7
15:01 Официально Дахуд летом сменит гладбахскую «Боруссию» на дортмундскую 18
29 марта 2017
13:34 Официально Фото «Торино» перехватил у «Ювентуса» защитника «Сан-Паулу» Лянко 19
Или войдите через