Джон Терри покинет «Челси» по окончании сезона
Сегодня, 19:58 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Роман Мельник
Капитан «Челси» Джон Терри покинет команду после завершения сезона, сообщает официальный сайт лондонского клуба. 36-летний игрок поблагодарил всех за поддержку:
«Я провел в этом прекрасном клубе 22 года, сейчас так много хочется сказать, стольких людей поблагодарить... Начиная от тренеров, одноклубников и персонала, заканчивая фанатами, которые очень поддерживали меня в течение этих лет. Никаких слов благодарности не будет достаточно.
Решение о будущем я приму в свое время. Сейчас я постараюсь помочь команде добиться успеха в этом сезоне».
Ранее Терри сообщил о том, что пока не собирается вешать бутсы на гвоздь.
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Великий капитан!
Великий капитан!
Легендарный Кэп. Выразить словами благодарность невозможно.
Если конечно не считать Матича, который был клубе уже в 2009, и провел пару матчей.
Вот это я понимаю истинный Кэп.
Великий капитан!