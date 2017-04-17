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Джон Терри покинет «Челси» по окончании сезона

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: стадионы, Челси, Терри Джон
Сегодня, 19:58 | Источник: ФК "Челси" | Редакция: Роман Мельник

Капитан «Челси» Джон Терри покинет команду после завершения сезона, сообщает официальный сайт лондонского клуба. 36-летний игрок поблагодарил всех за поддержку:

«Я провел в этом прекрасном клубе 22 года, сейчас так много хочется сказать, стольких людей поблагодарить... Начиная от тренеров, одноклубников и персонала, заканчивая фанатами, которые очень поддерживали меня в течение этих лет. Никаких слов благодарности не будет достаточно.

Решение о будущем я приму в свое время. Сейчас я постараюсь помочь команде добиться успеха в этом сезоне».

Ранее Терри сообщил о том, что пока не собирается вешать бутсы на гвоздь.

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