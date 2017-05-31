Замбия выбила Германию и другие результаты молодежного чемпионата мира

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31 мая 2017, 17:04

В Южной Корее продолжается чемпионат мира по футболу среди игроков, родившихся не раньше 1 января 1997 года.

31 мая состоялось три поединка 1/8 финала, победители которых пробились в четвертьфинал турнира.

1/8 финала

Уругвай U20 — Саудовская Аравия U20 — 1:0

Гол : Де Ла Крус 50 (пенальти)

Замбия U20 — Германия U20 — 4:3

Голы : Банда 50, Сакала 68, Мвепу 84, Майембе 107 — Окс 37, Сердар 89, Арвейлер 90+4

Англия U20 — Коста-Рика U20 — 2:1

Голы : Лукман 35, Лукман 63 — Леаль 89

Напомним, что 30 мая в четвертьфинал турнира вышли Португалия и Венесуэла.