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Замбия выбила Германию и другие результаты молодежного чемпионата мира

31 мая 2017, 17:04

В Южной Корее продолжается чемпионат мира по футболу среди игроков, родившихся не раньше 1 января 1997 года. 

31 мая состоялось три поединка 1/8 финала, победители которых пробились в четвертьфинал турнира.

1/8 финала

Уругвай U20 — Саудовская Аравия U20 — 1:0
Гол: Де Ла Крус 50 (пенальти)

Замбия U20 — Германия U20 — 4:3
Голы: Банда 50, Сакала 68, Мвепу 84, Майембе 107 — Окс 37, Сердар 89, Арвейлер 90+4

Англия U20 — Коста-Рика U20 — 2:1
Голы: Лукман 35, Лукман 63 — Леаль 89

Напомним, что 30 мая в четвертьфинал турнира вышли Португалия и Венесуэла.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
starche
starche
01 июня 2017 в 00:45
Молодца замбийцы!
Константин Белых
Константин Белых
31 мая 2017 в 20:44
с такой игрой Сакалу не мешало бы в основу заявить на следующий сезон.Хуже точно не будет. Пока на замену в место Мельгарехо а там видно будет!
Funny_Smailik
Funny_Smailik
31 мая 2017 в 20:14
Смотрел обзор. Все по делу. Черные идут хорошо. Не меньше четвертьфинала :)
Шишанутый
Шишанутый
31 мая 2017 в 18:52
Саудовсакя Аравия достойно выступили. Молодцы!
KaZёL
KaZёL ответ Viskas el Babselona (комментарий удален) (раскрыть)
31 мая 2017 в 18:47
Сакала в след году будет играть в РФПЛ?
Артем Ми
Артем Ми ответ RussianHorse (комментарий удален) (раскрыть)
31 мая 2017 в 18:28
Послал послал еще зимой.и не просто послал а купил за гроши одного из лидеров
Миша Вилков
Миша Вилков
31 мая 2017 в 17:54
Нормально негры прут!
Гавриил
Гавриил
31 мая 2017 в 17:25
Ну, уж если наш Фэшн Сакала забивает немцам, то всяким середнечкам вроде Зенита он шансов не оставит.
LOpp
LOpp
31 мая 2017 в 17:21
наш Фэшн Сакала уже третий мяч на турнире забивает.
Адвокат 76
Адвокат 76
31 мая 2017 в 17:14
Замбия творит чудеса прям))))
Знатог
Знатог
31 мая 2017 в 17:13
У Замбии сильная Банда.
удав
удав
31 мая 2017 в 17:07
Замбия забивает 4мяча германии=)параллельная вселенная прям)
ДСА
ДСА
31 мая 2017 в 15:19
Удивительно будет если Англия или Германия не выйдут.
Алексей Буренин
Алексей Буренин
31 мая 2017 в 15:02
Что и следовало ожидать, правда как то слабенько выиграли
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