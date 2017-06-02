Все игроки сборной России, кроме Дзюбы, работают в общей группе

Сборная России, проводящая учебно-тренировочный сбор в Австрии накануне контрольных матчей против сборных Венгрии и Чили, тренируется в полном составе, не считая нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.
Сообщается, что форвард занимается индивидуально и проходит восстановительные мероприятия.
Ранее Дзюба, испытывающий проблемы с коленом, заявил, что операция ему не потребуется.
«Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места», – заявил игрок «Зенита».
Эту печальную новость также прокомментировал врач национальной команды Эдуард Безуглов:
«В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба», – сказал специалист.
«Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места», – заявил игрок «Зенита».
Эту печальную новость также прокомментировал врач национальной команды Эдуард Безуглов:
«В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба», – сказал специалист.
https://www.youtube.com/watch?v=-w-KVRrfP9I