Все игроки сборной России, кроме Дзюбы, работают в общей группе

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02 июня 2017, 12:47

Сборная России, проводящая учебно-тренировочный сбор в Австрии накануне контрольных матчей против сборных Венгрии и Чили, тренируется в полном составе, не считая нападающего «Зенита» .

Сообщается, что форвард занимается индивидуально и проходит восстановительные мероприятия.

Ранее Дзюба, испытывающий проблемы с коленом, заявил, что операция ему не потребуется.