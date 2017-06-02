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Все игроки сборной России, кроме Дзюбы, работают в общей группе

02 июня 2017, 12:47

Сборная России, проводящая учебно-тренировочный сбор в Австрии накануне контрольных матчей против сборных Венгрии и Чили, тренируется в полном составе, не считая нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

Сообщается, что форвард занимается индивидуально и проходит восстановительные мероприятия.

Ранее Дзюба, испытывающий проблемы с коленом, заявил, что операция ему не потребуется.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
02 июня 2017 в 18:20
Дзяба шлифуется на деревообрабатывающей фабрике .
Санчо Панса
Санчо Панса
02 июня 2017 в 16:42
Артем прямо такой особенный! Да у него просто травма...Очень даже не кстати, конечно.
ignorant
ignorant
02 июня 2017 в 15:36
Как сообщает пресс-служба РФС, форвард сборной России Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций-2017, который состоится в России.

«Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места», – заявил игрок «Зенита».

Эту печальную новость также прокомментировал врач национальной команды Эдуард Безуглов:

«В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба», – сказал специалист.
Kwinto555
Kwinto555
02 июня 2017 в 15:31
Сколько дерево не чеши, оно все равно останется Дзюбой.
ignorant
ignorant ответ Зе Луиш (раскрыть)
02 июня 2017 в 15:21, ред.
Только сейчас заметил,у кирпича форма футбольная Зенита)
VIPded
VIPded
02 июня 2017 в 14:35
Тёма всё над бронзовыми медалями рыдает? )))
drug01
drug01
02 июня 2017 в 14:25
Бедный Дзюба!!! Так можно не попасть в состав Зенита? Береги здоровье смолоду!!!!!
Sem25
Sem25
02 июня 2017 в 14:11
Все потраченное на Халка - прахом... Шатова в сборную не берут, Лодыгин закончился, Кокорин мимо сборной, с Юсуповым не сложилось, как и с Могилевцем, даже Дзюба не оправдал(сломался)...вся надежда на Смольникова)))
морозз
морозз ответ cska plus (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2017 в 13:48, ред.
С каких это пор Головин, Дзагоев свиньи...или я чего то не знаю? Про Акинфеева так вообще удивлён...он же конь или замаскированный свин?
за
за
02 июня 2017 в 13:38
Все игроки сборной России, кроме Дзюбы: он укореняется на Крестовском в обществе Манчини.
minai
minai ответ Аксинья (раскрыть)
02 июня 2017 в 13:34
Лето на дворе - из него сучья лезут и покрываются листочками.
Аксинья
Аксинья
02 июня 2017 в 13:10
Ничего смешного не вижу - похоже колено у Дзюбы совсем рассохлось...
Germann
Germann
02 июня 2017 в 13:02
Да что Вы...!!! Зюба терь - новоиспеченный Вьери...!!!)))
Зе Луиш
Зе Луиш ответ СТЕЙК (комментарий удален) (раскрыть)
02 июня 2017 в 13:00
Да нет,он все больше по раздевалкам. Но может и в общественном транспорте. Универсал.
Colonist
Colonist
02 июня 2017 в 12:57
Опять Дзюба шарит по карманам, пока все трудятся?
311
311
02 июня 2017 в 12:56
Дзюба опять в раздевалке "работает"!)
DadGods
DadGods
02 июня 2017 в 12:54
"Все игроки сборной России, кроме Дзюбы, работают." - идеальный заголовок!
КЭТиК
КЭТиК
02 июня 2017 в 12:53
Раз колено больное должен забивать головой.
Mitsubanchik
Mitsubanchik
02 июня 2017 в 12:49
Дзюба руководит общей группой?
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