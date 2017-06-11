«Ювентус» предлагает «Роме» 16 млн евро за Пеллегрини

«Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини.
Причем «бьянконери» пытаются задействовать посредника в лице «Ромы» (бывшего клуба игрока), которая обладает правом обратного выкупа 20-летнего футболиста и, судя по всему, воспользуется им.
Однако богатый выбор исполнителей в полузащите «волков» может стать препятствием на пути Пеллегрини в получении достаточного количества игровых минут. По слухам, «Ювентус» предлагает «Роме» 16 млн евро за игрока.
Ранее интерес к Пеллегрини проявлял «Милан».