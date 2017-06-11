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«Ювентус» предлагает «Роме» 16 млн евро за Пеллегрини

11 июня 2017, 23:10

«Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Сассуоло» Лоренцо Пеллегрини.

Причем «бьянконери» пытаются задействовать посредника в лице «Ромы» (бывшего клуба игрока), которая обладает правом обратного выкупа 20-летнего футболиста и, судя по всему, воспользуется им.

Однако богатый выбор исполнителей в полузащите «волков» может стать препятствием на пути Пеллегрини в получении достаточного количества игровых минут. По слухам, «Ювентус» предлагает «Роме» 16 млн евро за игрока.

Ранее интерес к Пеллегрини проявлял «Милан».

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Все комментарии
Capitano per sempre
Capitano per sempre ответ 773sergeytank (комментарий удален) (раскрыть)
12 июня 2017 в 23:41
Обычно волки живущие в лесу поедают старушек которые ходят лесом:)
Capitano per sempre
Capitano per sempre
12 июня 2017 в 19:01
старушка пускай идёт лесом, Лоренцо уже сказал что пойдёт за Ди Франческо в Рому!
SonicStar
SonicStar ответ Snoopy Dogg (комментарий удален) (раскрыть)
12 июня 2017 в 16:31
много лайков набирают? в основном 2-4 от силы ) лайкают его всякие серые хвосты, ротаны и т.д. и почти половина комментов удалена )
SonicStar
SonicStar ответ Snoopy Dogg (комментарий удален) (раскрыть)
12 июня 2017 в 14:02
где оскорбление? покажи
SonicStar
SonicStar ответ Snoopy Dogg (комментарий удален) (раскрыть)
12 июня 2017 в 14:01
практически под всеми неадекватными комментами твой лайк стоит )
SonicStar
SonicStar ответ Snoopy Dogg (комментарий удален) (раскрыть)
12 июня 2017 в 14:00
так он с другого аккаунта теперь пишет )
SonicStar
SonicStar ответ elmi.eyubov (комментарий удален) (раскрыть)
12 июня 2017 в 12:55
прям с языка снял ) подписываюсь под каждым словом )
SonicStar
SonicStar ответ elmi.eyubov (раскрыть)
12 июня 2017 в 12:45
так я заметил, что единственный человек. который постоянно лайкает комменты вардананка - Клозе Миро )
SonicStar
SonicStar ответ Snoopy Dogg (комментарий удален) (раскрыть)
12 июня 2017 в 12:44
т.е. ты поддерживаешь то, что он всех и вся поливает грязью, в том числе родителей...то. что он за свои слова ответить не может...?
elmi.eyubov
elmi.eyubov ответ Snoopy Dogg (комментарий удален) (раскрыть)
12 июня 2017 в 12:30
    SonicStar
    SonicStar ответ Snoopy Dogg (комментарий удален) (раскрыть)
    12 июня 2017 в 11:04
      Субъективное мнение
      Субъективное мнение
      12 июня 2017 в 09:42
      С такими трансферами победу в финале Лиги Чемпионов, Ювентус увидит еще не скоро... Шик, Пьяца, Мандрагора, Бентанкур не привезут кубок чемпионов в Турин через год или два... Нужны состоявшиеся игроки способные добыть результат в сложных матчах, а это все задел на будущее.
      тот еще добряк
      тот еще добряк
      12 июня 2017 в 03:26
      нужеж топовый полузащитник, надеюсь это утка
      elmi.eyubov
      elmi.eyubov ответ Snoopy Dogg (комментарий удален) (раскрыть)
      12 июня 2017 в 00:52
        elmi.eyubov
        elmi.eyubov
        11 июня 2017 в 23:50
        Нельзя его продавать, тем более я уверен, что Ди Франческо найдет ему применение.
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