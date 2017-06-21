Бубнов: «Чили – фаворит Кубка Конфедераций»

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21 июня 2017, 02:18

Футбольный эксперт поделился мнением о том, какие команды смотрелись сильнее остальных в первом туре Кубка Конфедераций:

«Если судить о том, что мы видели в первом туре Кубка конфедераций, то лучшее впечатление пока оставила сборная Чили. Конечно, многие выходят играть с мотивацией, но к ней нужно ещё иметь и мастерство.

Я смотрел игры сборной Германии с Австралией и товарищескую встречу с Данией. По этим матчам можно сделать вывод, что у них большие проблемы с линией обороны. У Чили и Мексики таких проблем нет. По этим играм, что я видел, мой фаворит – это сборная Чили».

Напомним, сборная Чили в первом матче одержала победу над Камеруном (2:0).