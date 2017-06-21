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Бубнов: «Чили – фаворит Кубка Конфедераций»

21 июня 2017, 02:18

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о том, какие команды смотрелись сильнее остальных в первом туре Кубка Конфедераций:

«Если судить о том, что мы видели в первом туре Кубка конфедераций, то лучшее впечатление пока оставила сборная Чили. Конечно, многие выходят играть с мотивацией, но к ней нужно ещё иметь и мастерство.

Я смотрел игры сборной Германии с Австралией и товарищескую встречу с Данией. По этим матчам можно сделать вывод, что у них большие проблемы с линией обороны. У Чили и Мексики таких проблем нет. По этим играм, что я видел, мой фаворит – это сборная Чили».

Напомним, сборная Чили в первом матче одержала победу над Камеруном (2:0).

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Все комментарии
eugen-han
eugen-han
21 июня 2017 в 22:14
он прав,но случится может все что угодно,например сегодня португалы каким-то непонятным образом выиграли,и так они выиграли не так давно евро,но только там играли ещё хуже,это какое-то невероятное везение команды в последние годы.......а с мексикой два рикошета - два мяча в сетке,но правда справедливости ради надо отметить,что отмененный первый гол так и не обосновали,что был оффсайд,и показали как-то так кратко эпизод не завершено,что наводит тень на нововведение в виде системы видеоповторов в футболе.
Triem
Triem
21 июня 2017 в 11:01
Поскольку у Германии нет какой либо задачи на турнир, (о чем говорил тренер), то не надо быть специалистом чтобы знать что Германия не фаворит.
Alex12357
Alex12357
21 июня 2017 в 09:23
Не думаю,скорее Мексика!
амурец
амурец
21 июня 2017 в 07:57
Чили конечно мощная сборная, но есть немцы (и не важно какой у них состав), есть Португалия, да и мексиканцы не плохо смотрятся, так, что еще ничего не ясно
Karkaz
Karkaz
21 июня 2017 в 07:09
Ну совсем скоро и узнаем на сколько Чили фаворит и как немцы готовы
КЭТиК
КЭТиК
21 июня 2017 в 07:07
В полуфинал уже точно попадут.
Caniggia
Caniggia
21 июня 2017 в 05:41
Немцы явно валяли дурака в матче с кенгурятами, так что настрой у них будет уже выше. Пока, после первого тура, видится финал Чили - Германия.
RDeanW
RDeanW
21 июня 2017 в 03:43
рано новозеландцев списали)
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