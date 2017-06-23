Четыре новичка пополнили состав «Оренбурга»

Состав «Оренбурга» пополнили 4 новичка. В клуб пришли Тарас Царикаев и Давид Дзахов из «Шинника», полузащитник Инал Гетигежев из «Рубина» и защитник Евгений Осипов из «Мордовии». Сроки контрактов не сообщаются.

Ранее Осипов и Гетигежев уже выступали за «Оренбург». Клуб начнет новый сезон в ФНЛ.