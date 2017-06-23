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Четыре новичка пополнили состав «Оренбурга»
Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: трансферы, Оренбург, Осипов Евгений, Гетигежев Инал, Дзахов Давид, Царикаев Тарас
Сегодня, 11:14 | Источник: ФК "Оренбург" | Редакция: Дмитрий Кристя
Состав «Оренбурга» пополнили 4 новичка. В клуб пришли Тарас Царикаев и Давид Дзахов из «Шинника», полузащитник Инал Гетигежев из «Рубина» и защитник Евгений Осипов из «Мордовии». Сроки контрактов не сообщаются.
Ранее Осипов и Гетигежев уже выступали за «Оренбург». Клуб начнет новый сезон в ФНЛ.
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