«Амкар» намерен искать инвесторов для строительства нового стадиона
Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что клуб хочет построить новую домашнюю арену, но для этого нужны инвесторы.
«Решения нет, однако есть понимание того, что арена нужна. Но пока что-то говорить (о ее строительстве) преждевременно. Надо очень хорошо подумать, посмотреть, поискать инвесторов.
Эта тема обсуждалась с руководством региона. Поддержка есть, у края есть понимание, что стадион нужен. Стадион - это очень серьезный объект, требующий много затрат, плюс под него еще нужно найти землю. Вопросов много, но очень приятно, что идет обсуждение, которое, возможно, приведет к положительному решению.
Какая должна быть вместимость? Я считаю, что тысяч на 20 (зрителей). Нам больше не надо».
«Амкар» проводит домашние матчи на стадионе «Звезда» в Перми. Арена была построена в 1969 году и вмещает 17 тысяч зрителей.
Ранее с «Амкара» был снят запрет на регистрацию новичков.
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После чего нужно выставить клуб на торги - пусть появится нормальный хозяин и президент.
Только после этого можно приступать к поиску инвесторов или инвестора.
Любое участие местной власти в строительстве необходимо исключить.
Пример Питера может оказаться очень заразительным.
После чего нужно выставить клуб на торги - пусть появится нормальный хозяин и президент.
Только после этого можно приступать к поиску инвесторов или инвестора.
Любое участие местной власти в строительстве необходимо исключить.
Пример Питера может оказаться очень заразительным.
После чего нужно выставить клуб на торги - пусть появится нормальный хозяин и президент.
Только после этого можно приступать к поиску инвесторов или инвестора.
Любое участие местной власти в строительстве необходимо исключить.
Пример Питера может оказаться очень заразительным.