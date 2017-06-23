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«Амкар» намерен искать инвесторов для строительства нового стадиона

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: стадионы, Амкар
Сегодня, 11:39 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин сообщил, что клуб хочет построить новую домашнюю арену, но для этого нужны инвесторы.

«Решения нет, однако есть понимание того, что арена нужна. Но пока что-то говорить (о ее строительстве) преждевременно. Надо очень хорошо подумать, посмотреть, поискать инвесторов.

Эта тема обсуждалась с руководством региона. Поддержка есть, у края есть понимание, что стадион нужен. Стадион - это очень серьезный объект, требующий много затрат, плюс под него еще нужно найти землю. Вопросов много, но очень приятно, что идет обсуждение, которое, возможно, приведет к положительному решению.

Какая должна быть вместимость? Я считаю, что тысяч на 20 (зрителей). Нам больше не надо».

«Амкар» проводит домашние матчи на стадионе «Звезда» в Перми. Арена была построена в 1969 году и вмещает 17 тысяч зрителей.

Ранее с «Амкара» был снят запрет на регистрацию новичков.

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