«Ростов» арендовал у «Спартака» полузащитника Зуева

«Спартак» и «Ростов» согласовали условия аренды полузащитника «красно-белых» Александра Зуева. Арендное соглашение 20-летнего футболиста с ростовским клубом будет действовать до конца сезона.

Всего за основу «Спартака» Зуев сыграл 27 матчей. Вторую часть прошлого сезона он провел в аренде в «Крыльях Советов».