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«Ростов» арендовал у «Спартака» полузащитника Зуева
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: аренда игроков, Спартак М, Ростов, Зуев Александр
Сегодня, 12:06 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
«Спартак» и «Ростов» согласовали условия аренды полузащитника «красно-белых» Александра Зуева. Арендное соглашение 20-летнего футболиста с ростовским клубом будет действовать до конца сезона.
Всего за основу «Спартака» Зуев сыграл 27 матчей. Вторую часть прошлого сезона он провел в аренде в «Крыльях Советов».
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В Еврокубках влеты Аекам и прочим командам, стабильное место во второй сотне рейтинга УЕФА и 0,5 очка в еврокопилку.
В сборной спартачи совершают 55% потерь мяча.
Все это прямо указывает, что фк позор тухленький пичинен.