Рейтинг@Mail.ru

«Ростов» арендовал у «Спартака» полузащитника Зуева

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: аренда игроков, Спартак М, Ростов, Зуев Александр
Сегодня, 12:06 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Дмитрий Кристя

«Спартак» и «Ростов» согласовали условия аренды полузащитника «красно-белых» Александра Зуева. Арендное соглашение 20-летнего футболиста с ростовским клубом будет действовать до конца сезона.

Всего за основу «Спартака» Зуев сыграл 27 матчей. Вторую часть прошлого сезона он провел в аренде в «Крыльях Советов».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:31, редактировал Сегодня 15:35
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:14
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:34
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 14:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:10
ответ пользователю Bubnotello (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:00
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:57
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:44
ответ пользователю Дикий мужчина (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:41
ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:37
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:33
ответ пользователю sir-5 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:31
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:27
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:23
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:22
ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:21
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:17
ответ пользователю ARMENIAN (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  0
Сегодня 13:17
ответ пользователю Лёха Шахтинский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 13:16
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:11
ответ пользователю ПерекатиПоле (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
  3
Сегодня 13:11
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 13:02
Показать
Немного троллинга
  1
Сегодня 13:00
ответ пользователю Лёха Шахтинский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:59
ответ пользователю Зе Луиш (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:56
ответ пользователю Лёха Шахтинский (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:55
, чтобы видеть комментарии
  3
Сегодня 12:55
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 12:53
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 12:53
ответ пользователю vka1970 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  5
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
11:47 Официально «Анжи» арендовал у «Шахтера» Данченко 4
20 июня 2017
18:15 Официально «Анжи» арендовал Базелюка 28
17 июня 2017
14:09 Официально «Локомотив» арендовал Ари еще на один сезон 25
29 мая 2017
21:23 Маурисио: «„Спартаку“ стоило проявить ко мне больше уважения» 204
12 мая 2017
00:14 ЦСКА не будет выкупать права на Ионова 44
11 мая 2017
19:55 Яровинский: «Это неправда, что отданные в аренду игроки ЦСКА не возвращаются» 25
01 мая 2017
15:39 Голубин: «ЦСКА не обращался по поводу выкупа прав на Ионова» 38
18 апреля 2017
21:35 Официально Голкипер «Локомотива» Абаев на правах аренды перешёл в «Краснодар» 13
25 февраля 2017
02:57 Слухи Ари сыграет с «Краснодаром», если «Локомотив» заплатит «быкам» 500 тыс. долларов 11
00:46 Хавбек «Ростова» Мусса Думбия арендован тульским «Арсеналом» 4
все материалы по этой теме
Турниры