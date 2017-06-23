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«Зенит» согласовал переход Дриусси

Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ривер Плейт, Зенит, Дриусси Себастьян
Вчера, 18:56 | Источник: tycsports.com | Редакция: Антон Белюсь

По информации источника, нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси продолжит карьеру в «Зените».

Сообщается, что «сине-бело-голубые» договорились с аргентинским клубом о трансфере 21-летнего футболиста за 15 млн евро - именно столько составляет сумма отступных, прописанная в контракте форварда.

По слухам, Дриусси уже согласовал с питерским клубом пятилетний контракт.

Стоит отметить, что сегодня появилась информация о том, что в анализах Дриусси было найдено запрещенное вещество гидрохлортиазид.

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