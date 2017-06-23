«Зенит» согласовал переход Дриусси

По информации источника, нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси продолжит карьеру в «Зените».

Сообщается, что «сине-бело-голубые» договорились с аргентинским клубом о трансфере 21-летнего футболиста за 15 млн евро - именно столько составляет сумма отступных, прописанная в контракте форварда.

По слухам, Дриусси уже согласовал с питерским клубом пятилетний контракт.

Стоит отметить, что сегодня появилась информация о том, что в анализах Дриусси было найдено запрещенное вещество гидрохлортиазид.