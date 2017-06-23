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«Зенит» согласовал переход Дриусси
Соккер.Ру // Аргентина. Примера 2016/2017, Россия: трансферные слухи, Ривер Плейт, Зенит, Дриусси Себастьян
Вчера, 18:56 | Источник: tycsports.com | Редакция: Антон Белюсь
По информации источника, нападающий «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси продолжит карьеру в «Зените».
Сообщается, что «сине-бело-голубые» договорились с аргентинским клубом о трансфере 21-летнего футболиста за 15 млн евро - именно столько составляет сумма отступных, прописанная в контракте форварда.
По слухам, Дриусси уже согласовал с питерским клубом пятилетний контракт.
Стоит отметить, что сегодня появилась информация о том, что в анализах Дриусси было найдено запрещенное вещество гидрохлортиазид.
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Веселится и ликуууууууууууует
Чудны дела твои господи.Теперь как Ерёменко будет по подвалам прятаться, пока на свет не выпустят.
По версии свинок их шарашка самая популярная в стране....
Так что страна будет проливать поросячьи слёзки! :))))
Густаво Педросо, агент нападающего "Ривер Плейта" Себастьяна Дриусси, в разговоре с корреспондентом "СЭ" подтвердил трансфер подопечного в "Зенит". По его словам, сине-бело-голубые заплатят за аргентинца 21 миллион евро. С самим 21-летним футболистом будет подписан пятилетний контракт.
"не зарекайся", "каждый травку курил", " обвинений нет", "ещё ничего не доказано"....
Это они и про Молло наверно так говорили, мол: "один раз - не ..."