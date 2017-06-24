«Хаддерсфилд» заплатил рекордные в истории клуба деньги за форварда «Порту»

Новичок Премьер-Лиги «Хаддерсфилд Таун» объявил о подписании теперь уже экс-нападающего «Порту» Лорана Депуатра.

28-летний бельгиец был приобретен «терьерами» за рекордные в истории клуба деньги, однако сумма сделки не разглашается.

В минувшем сезоне на счету форварда, который ранее привлекался в сборную Бельгии, семь матчей в португальской лиге, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.