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«Хаддерсфилд» заплатил рекордные в истории клуба деньги за форварда «Порту»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Хаддерсфилд, Порту, Депуатр Лоран
Сегодня, 01:01 | Источник: ФК "Хаддерсфилд Таун" | Редакция: Антон Белюсь
Новичок Премьер-Лиги «Хаддерсфилд Таун» объявил о подписании теперь уже экс-нападающего «Порту» Лорана Депуатра.
28-летний бельгиец был приобретен «терьерами» за рекордные в истории клуба деньги, однако сумма сделки не разглашается.
В минувшем сезоне на счету форварда, который ранее привлекался в сборную Бельгии, семь матчей в португальской лиге, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей.
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