30
Трапп: «Я определённо не хочу уходить из ПСЖ»
Сегодня, 02:39 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный
Голкипер ПСЖ и сборной Германии Кевин Трапп заявил, что не собирается покидать парижский клуб:
«Как я уже говорил, в Париже я в полном порядке. Два года назад я подписал пятилетний контракт с очень амбициозным клубом, которому ещё есть куда расти. Поэтому я определённо не хочу уходить отсюда».
На немецкого вратаря, которому 8 июля исполнится 27 лет, претендуют клубы из Бундеслиги, а также «Милан».
Другие материалы по теме:
00:52 Слухи Манданда шантажирует руководство «Кристал Пэлас» 2
Вчера
Вадим Багров
Нет, Абрамович не выбьет для «Халл Сити» Слуцкого особое место в АПЛ, но «Соккер.ру» находит команду, готовую присоединиться к звездам из Альбиона в новом сезоне.
Вадим Багров
Кто самый дорогой новичок «красных»? На каком месте Салах? Почему его покупка важна «Спартаку»? Дорогие вложения оправдывали ожидания? Ответы – на «Соккер.ру».
22 июня 2017
60
Или войдите через