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Трапп: «Я определённо не хочу уходить из ПСЖ»

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: игроки, ПСЖ, Милан, Трапп Кевин
Сегодня, 02:39 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Павел Молочный

Голкипер ПСЖ и сборной Германии Кевин Трапп заявил, что не собирается покидать парижский клуб:

«Как я уже говорил, в Париже я в полном порядке. Два года назад я подписал пятилетний контракт с очень амбициозным клубом, которому ещё есть куда расти. Поэтому я определённо не хочу уходить отсюда».

На немецкого вратаря, которому 8 июля исполнится 27 лет, претендуют клубы из Бундеслиги, а также «Милан».

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