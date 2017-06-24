Трапп: «Я определённо не хочу уходить из ПСЖ»

Голкипер ПСЖ и сборной Германии Кевин Трапп заявил, что не собирается покидать парижский клуб:

«Как я уже говорил, в Париже я в полном порядке. Два года назад я подписал пятилетний контракт с очень амбициозным клубом, которому ещё есть куда расти. Поэтому я определённо не хочу уходить отсюда».

На немецкого вратаря, которому 8 июля исполнится 27 лет, претендуют клубы из Бундеслиги, а также «Милан».