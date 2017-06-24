Манданда шантажирует руководство «Кристал Пэлас»

Бывший голкипер сборной Франции Стив Манданда добивается того, чтобы «Кристал Пэлас» продал его обратно в «Марсель».

Напомним, что «стекольщики» приобрели 32-летнего стража ворот у французского клуба прошлым летом, однако Манданда провел за «Пэлас» лишь 9 матчей, а получив травму, уступил место в рамке Уэйну Хенесси, так и не сумев отвоевать его обратно.

По слухам, вратарь считает, что клуб отнесся к нему неуважительно и грозится не явиться на предсезонный сбор команды, если ему не позволят вернуться в «Марсель».