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Манданда шантажирует руководство «Кристал Пэлас»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: игроки, Кристал Пэлас, Марсель, Манданда Стив
Сегодня, 00:52 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь

Бывший голкипер сборной Франции Стив Манданда добивается того, чтобы «Кристал Пэлас» продал его обратно в «Марсель».

Напомним, что «стекольщики» приобрели 32-летнего стража ворот у французского клуба прошлым летом, однако Манданда провел за «Пэлас» лишь 9 матчей, а получив травму, уступил место в рамке Уэйну Хенесси, так и не сумев отвоевать его обратно.

По слухам, вратарь считает, что клуб отнесся к нему неуважительно и грозится не явиться на предсезонный сбор команды, если ему не позволят вернуться в «Марсель».

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