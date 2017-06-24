Сколари: «Паулиньо не покинет „Гуанчжоу Эвергранд“»

Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари заявил, что полузащитник команды Паулиньо не уйдёт из китайского клуба:

«Паулиньо не покинет „Гуанчжоу“, что касается суммы отступных, она составляет € 40 млн.

На данный момент китайским клубам нелегко расставаться с большими игроками. Учитывая новый налог, который приходится платить, сейчас очень трудно и дорого найти замену такому футболисту. Если бы у него была возможность перейти куда-либо, я бы знал об этом, но я ничего такого не знаю».

Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему хавбеку сборной Бразилии со стороны «Баварии» и «Барселоны».