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Сколари: «Паулиньо не покинет „Гуанчжоу Эвергранд“»
Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: тренеры, Барселона, Гуанчжоу Эв, Сколари Луис Фелипе , Паулиньо
Сегодня, 07:14 | Источник: football-espana.net | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Луис Фелипе Сколари заявил, что полузащитник команды Паулиньо не уйдёт из китайского клуба:
«Паулиньо не покинет „Гуанчжоу“, что касается суммы отступных, она составляет € 40 млн.
На данный момент китайским клубам нелегко расставаться с большими игроками. Учитывая новый налог, который приходится платить, сейчас очень трудно и дорого найти замену такому футболисту. Если бы у него была возможность перейти куда-либо, я бы знал об этом, но я ничего такого не знаю».
Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему хавбеку сборной Бразилии со стороны «Баварии» и «Барселоны».
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