«Лидс» купил полузащитника сборной Польши

Польский полузащитник Матеуш Клих сменил голландский «Твенте» на английский «Лидс». Сумма трансфера не сообщается. Контракт рассчитан на 3 года. В прошлом сезоне Клих сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Напомним, что возглавляет «Лидс» бывший нападающий «Барселоны» Томас Кристиансен.