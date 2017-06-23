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«Лидс» купил полузащитника сборной Польши

Соккер.Ру // Англия. Чемпионшип 2017/2018, Заграница: тренеры, Твенте, Лидс, Клих Матеуш
Сегодня, 15:17 | Источник: ФК "Лидс" | Редакция: Дмитрий Кристя

Польский полузащитник Матеуш Клих сменил голландский «Твенте» на английский «Лидс». Сумма трансфера не сообщается. Контракт рассчитан на 3 года. В прошлом сезоне Клих сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Напомним, что возглавляет «Лидс» бывший нападающий «Барселоны» Томас Кристиансен.

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