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Наставник «Ривер Плейт»: «Дриусси твёрдо намерен перейти в „Зенит“»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: тренеры, Зенит, Ривер Плейт, Гальярдо Марсело, Дриусси Себастьян
Сегодня, 02:59 | Источник: clarin.com | Редакция: Павел Молочный
Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо подтвердил информацию о том, что нападающий команды Себастьян Дриусси в скором времени станет игроком «Зенита»:
«Есть предложения, от которых невозможно отказаться. Дриусси твёрдо намерен принять предложение „Зенита“. Думаю, для него это будет важный шаг в карьере. Он переходит в клуб, с которым сможет выступать в Лиге чемпионов и заработает много денег. Он может покинуть „Ривер Плейт“ в ближайшие часы».
Ранее сообщалось, что «Зенит» достиг договорённости о переходе Дриусси за € 15 млн.
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Все верно - все так , и впереди у Спартака игры с Ростовом и ЦСКА , и понимают они , что сказке подходит конец. Как безвольно они слили лигу Европы и кубок России , так и с первого места уйдут - дело времени , а вся теперешняя шумиха вокруг не ключевого момента , потому что ключевой момент - третий мяч Зенита , вся это шумиха - лишь попытка оправдать неудачи. Неделю готовиться к матчу , чтобы забить Зениту один мяч со стандарта."
и все же не стоит прогнозировать) не надо)
Корректный ответ..честь ему и хвала,что в 21 год так отвечает, а может и агент подсказал, но мы оба знаем , что вы его хотели видеть. Пока вы уводите у нас из под носа Селихова и маринуете его на скамейке, мы у вас уводим без "трёх минут" сборников Аргентины.
Спартак не потянет РПЛ и Лигу Чемпионов, и я тебя не пытаюсь задеть, просто я понимаю , что вам по осени пздц, а к лету Промес уйдёт. Прошедший сезон - яркая глава вашей истории , но дальше все - приехали.
Дриусси: «Переход в „Спартак“? Не было ничего конкретного»
как видишь, и не было ничего
Ты слишком возбуждён)
Зенит будет играть в Лиге Чемпионов - это вопрос одного сезона.
И Зенит скорее всего в Лиге Европы возьмёт очков больше,чем вы в Лиге Чемпионов.
Дело не в громких криках , кто где выступает , а в том, кто несёт этими выступлениями истинную пользу....в очередной раз тебе напоминаю, что во многом благодаря Зениту через сезон у нас будет три коллектива в главном клубном турнире старого света.
Восходящая звезда аргентинского футбола,как видишь, выбрала Зенит с Лигой Европы, а не Спартак с Лигой Чемпионов.
а че, ему не сказали про ле?)))) ахахахаха)))
Каюсь.
А про деньги согласен.