Наставник «Ривер Плейт»: «Дриусси твёрдо намерен перейти в „Зенит“»

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо подтвердил информацию о том, что нападающий команды Себастьян Дриусси в скором времени станет игроком «Зенита»:

«Есть предложения, от которых невозможно отказаться. Дриусси твёрдо намерен принять предложение „Зенита“. Думаю, для него это будет важный шаг в карьере. Он переходит в клуб, с которым сможет выступать в Лиге чемпионов и заработает много денег. Он может покинуть „Ривер Плейт“ в ближайшие часы».

Ранее сообщалось, что «Зенит» достиг договорённости о переходе Дриусси за € 15 млн.