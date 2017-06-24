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Наставник «Ривер Плейт»: «Дриусси твёрдо намерен перейти в „Зенит“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: тренеры, Зенит, Ривер Плейт, Гальярдо Марсело, Дриусси Себастьян
Сегодня, 02:59 | Источник: clarin.com | Редакция: Павел Молочный

Главный тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо подтвердил информацию о том, что нападающий команды Себастьян Дриусси в скором времени станет игроком «Зенита»:

«Есть предложения, от которых невозможно отказаться. Дриусси твёрдо намерен принять предложение „Зенита“. Думаю, для него это будет важный шаг в карьере. Он переходит в клуб, с которым сможет выступать в Лиге чемпионов и заработает много денег. Он может покинуть „Ривер Плейт“ в ближайшие часы».

Ранее сообщалось, что «Зенит» достиг договорённости о переходе Дриусси за € 15 млн.

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