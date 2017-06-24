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Куртуа требует у боссов «Челси» увеличить ему оклад с 90 до 200 тысяч фунтов неделю

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Контракты, Челси, Куртуа Тибо
Сегодня, 17:44 | Источник: 101greatgoals.com | Редакция: Антон Белюсь

Британские СМИ считают, что уход голкипера Тибо Куртуа из «Челси» очень вероятен, если ему не поднимут зарплату.

Бельгиец, получающий в лондонском клубе 90 тысяч фунтов в неделю, требует увеличить ему оклад более чем в 2 раза - до 200 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что ранее Куртуа уже отклонил первое предложение «Челси» по новому контракту.

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