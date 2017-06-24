Куртуа требует у боссов «Челси» увеличить ему оклад с 90 до 200 тысяч фунтов неделю

Британские СМИ считают, что уход голкипера Тибо Куртуа из «Челси» очень вероятен, если ему не поднимут зарплату.

Бельгиец, получающий в лондонском клубе 90 тысяч фунтов в неделю, требует увеличить ему оклад более чем в 2 раза - до 200 тысяч фунтов в неделю.

Напомним, что ранее Куртуа уже отклонил первое предложение «Челси» по новому контракту.