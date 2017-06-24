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«Томь» продлила сотрудничество с Салахутдиновым и Митеревым

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Контракты, Томь, Салахутдинов Руслан, Митерев Антон
Сегодня, 19:40 | Источник: ФК "Томь" | Редакция: Антон Белюсь

«Томь» продлила сотрудничество с двумя футболистами.

Новые трудовые соглашения с клубом подписали полузащитник Руслан Салахутдинов и защитник Антон Митерев. Контракты обоих игроков теперь действительны до лета 2019 года.

21-летний Салахутдинов в прошлом сезоне провел 9 встреч в молодежном первенстве и забил 1 мяч, а в весенней стадии провел за основную команду 6 игр, отметившись голом в домашней встрече против «Терека».

21-летний Митерев в прошлом сезоне провел 10 встреч в молодежном первенстве, а в весенней стадии принял участие во всех 13 играх основного состава.

Ранее томичи продлили контракт с полузащитником Антоном Макуриным.

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