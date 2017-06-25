Аллегри: «В финале Лиги чемпионов „Ювентусу“ пришлось поплатиться»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о своих планах на финальный матч Лиги чемпионов 2016/2017, в котором его команда уступила «Реалу»:

«Задумка была в том, чтобы вести в счете еще до второго тайма или хотя бы занимать лидерскую позицию до истечения первого часа. Когда мы победили „Реал“ два года назад, сезон был совсем другим, у нас был шире выбор, и во втором тайме мы могли позволить себе перемены.

В этот раз наша атакующая четверка истратила слишком много сил за последние месяцы. Я не мог предвидеть, что Марко Пьяца получит травму в момент, когда у него все складывалось хорошо. В его отсутствие мне пришлось сильнее нагружать четверку. Пришлось за это поплатиться».